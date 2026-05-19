Förslag om tåg i Europa

I dag är det svårt

att boka resor med tåg

samtidigt

till flera länder i Europa.

Det beror på att

länderna har olika system

för att boka biljetter.

Nu vill Europeiska Unionen, EU,

göra det lättare.

En biljett ska räcka

när du reser genom

många länder.

Det ska också bli lättare

att få tillbaka pengar

eller att ändra sin resa

om resan blir stoppad.

– Det ska inte bara

vara enkelt att resa

för den som väljer att flyga.

Det säger italienska

politikern Raffaele Fitto

som jobbar för EU.

Det är oklart när förslaget

kan bli en ny lag.

Experter säger att

det kan bli mycket bråk.

Företag för tåg

ska också säga vad de tycker.

Pär Holmgren jobbar

i EU för Miljöpartiet.

– Det kommer inte många

andra förslag från EU

som är bra för klimatet.

Så det här ett steg

i rätt riktning, säger han.

8 SIDOR/TT