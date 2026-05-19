Världen
EU vill göra det lättare att boka resor med tåg i Europa. Foto: Janerik Henriksson/TT
Förslag om tåg i Europa
I dag är det svårt
att boka resor med tåg
samtidigt
till flera länder i Europa.
Det beror på att
länderna har olika system
för att boka biljetter.
Nu vill Europeiska Unionen, EU,
göra det lättare.
En biljett ska räcka
när du reser genom
många länder.
Det ska också bli lättare
att få tillbaka pengar
eller att ändra sin resa
om resan blir stoppad.
– Det ska inte bara
vara enkelt att resa
för den som väljer att flyga.
Det säger italienska
politikern Raffaele Fitto
som jobbar för EU.
Det är oklart när förslaget
kan bli en ny lag.
Experter säger att
det kan bli mycket bråk.
Företag för tåg
ska också säga vad de tycker.
Pär Holmgren jobbar
i EU för Miljöpartiet.
– Det kommer inte många
andra förslag från EU
som är bra för klimatet.
Så det här ett steg
i rätt riktning, säger han.
8 SIDOR/TT
19 maj 2026
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Jag är äntligen först🤠