Finskt besök på 8 Sidor
Nyligen fick 8 Sidor
besök av tidningarna
Lätta Bladet
och Selkosanomat
från Finland.
Selkosanomat betyder
ungefär lättläst tidning.
De skriver nyheter
på lätt finska och lätt svenska.
Tidningarna har funnits i 36 år
och är Finlands första
nyhetstidningar på lättare språk.
Tidningarna kommer ut
åtta gånger om året.
De har också
en sajt på internet.
Men tidningarna är hotade.
Finlands regering
vill minska pengarna
till organisationen
som ger ut tidningarna.
Om tidningarna försvinner
kan många människor
inte läsa nyheterna.
– Jag hoppas att vi
fortsätter få pengar.
Det är skrämmande att tänka sig
att tidningarna inte skulle finnas.
Det säger chefen Petri Kiuttu
till 8 Sidor.
SARAH GREEN/8 SIDOR
🙂FIN! Hur många svenskar lever i Finland???😊
Hej!
Det vet vi inte.
Det är nog ganska få.
Men det finns ungefär
300 tusen finländare
som har svenska
som sitt vanliga språk.
Totalt i Finland
bor det ungefär
5,5 miljoner människor.
Hälsningar från 8 Sidor
OK! Tack ska du ha! Är det dyrt att driva 8 sidor i Finland???
Hej!
Det beror väl på
vad man tycker är dyrt.
Men regeringen i Finland
verkar vilja spara pengar
på deras tidning.
Hälsningar från 8 Sidor