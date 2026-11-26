Nyligen fick 8 Sidor

besök av tidningarna

Lätta Bladet

och Selkosanomat

från Finland.

Selkosanomat betyder

ungefär lättläst tidning.

De skriver nyheter

på lätt finska och lätt svenska.

Tidningarna har funnits i 36 år

och är Finlands första

nyhetstidningar på lättare språk.

Tidningarna kommer ut

åtta gånger om året.

De har också

en sajt på internet.

Men tidningarna är hotade.

Finlands regering

vill minska pengarna

till organisationen

som ger ut tidningarna.

Om tidningarna försvinner

kan många människor

inte läsa nyheterna.

– Jag hoppas att vi

fortsätter få pengar.

Det är skrämmande att tänka sig

att tidningarna inte skulle finnas.

Det säger chefen Petri Kiuttu

till 8 Sidor.

SARAH GREEN/8 SIDOR