8 Sidor i Göteborg

Nu börjar Bokmässan i Göteborg.

Det är ett av de största

mötena om böcker i Europa.

Det är olika teman på årets mässa.

Ett är hur demokratin

kan bli starkare om folket

har kunskap och utbildning.

Det kallas folkbildning.

Det andra temat är spel.

Både vanliga spel och datorspel.

Det kommer att vara samtal

om hur datorspel kan vara ett sätt

att lära sig läsa för ungdomar.

Några samtal på mässan

handlar om varför det är viktigt

med böcker och texter

på lätt svenska.

8 Sidor är på plats

hela Bokmässan

från den 24 september

till den 27 september.

Hos 8 Sidor blir det samtal

om rätten att få

information på lätt svenska,

bland annat.

Vår monter heter F01:26.

8 SIDOR