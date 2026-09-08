8 Sidor

Hon håller i en läsplatta och visar sajten.

8 Sidors chef Marie Hillblom pratar med en lärare på Bokmässan i Göteborg. Foto: Sarah Green/8 Sidor

8 Sidor i Göteborg

Nu börjar Bokmässan i Göteborg.
Det är ett av de största
mötena om böcker i Europa.

Det är olika teman på årets mässa.
Ett är hur demokratin
kan bli starkare om folket
har kunskap och utbildning.
Det kallas folkbildning.

Det andra temat är spel.
Både vanliga spel och datorspel.
Det kommer att vara samtal
om hur datorspel kan vara ett sätt
att lära sig läsa för ungdomar.

Några samtal på mässan
handlar om varför det är viktigt
med böcker och texter
på lätt svenska.

8 Sidor är på plats
hela Bokmässan
från den 24 september
till den 27 september.

Hos 8 Sidor blir det samtal
om rätten att få
information på lätt svenska,
bland annat.

Vår monter heter F01:26.

8 SIDOR

8 Sidors samtal på Bokmässan

  • Torsdagen den 24 september kl 15.00
    Varför lättlästa nyheter? 
    8 Sidors chef Marie Hillblom
    pratar med Sveriges Radios program Klartext
    om varför information på lätt svenska
    är viktigt för demokratin.
  • Fredagen den 25 september kl 11.00
    Lättlästa nyheter – för stärkt demokrati 
    Marie Hillblom och Martin Hanberg
    pratar om hur 8 Sidor arbetar
    och används av många olika läsare.
  • Fredagen den 25 september kl 15.00
    Mänskliga rättigheter
    – ny lättläst bok berättar
    om allas lika rättigheter 
    Lyssna på författarna
    Bengt Fredrikson och Moa Candil.
    De pratar med
    8 Sidors chef Marie Hillblom.

24 september 2026

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1 kommentar
  1. Carlstedt skriver:
    24 september, 2026 kl. 11:02

    Ligger lågt till det blir film. Möjligen ljudbok.

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