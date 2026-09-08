8 Sidor
8 Sidors chef Marie Hillblom pratar med en lärare på Bokmässan i Göteborg. Foto: Sarah Green/8 Sidor
8 Sidor i Göteborg
Nu börjar Bokmässan i Göteborg.
Det är ett av de största
mötena om böcker i Europa.
Det är olika teman på årets mässa.
Ett är hur demokratin
kan bli starkare om folket
har kunskap och utbildning.
Det kallas folkbildning.
Det andra temat är spel.
Både vanliga spel och datorspel.
Det kommer att vara samtal
om hur datorspel kan vara ett sätt
att lära sig läsa för ungdomar.
Några samtal på mässan
handlar om varför det är viktigt
med böcker och texter
på lätt svenska.
8 Sidor är på plats
hela Bokmässan
från den 24 september
till den 27 september.
Hos 8 Sidor blir det samtal
om rätten att få
information på lätt svenska,
bland annat.
Vår monter heter F01:26.
8 SIDOR
8 Sidors samtal på Bokmässan
- Torsdagen den 24 september kl 15.00
Varför lättlästa nyheter?
8 Sidors chef Marie Hillblom
pratar med Sveriges Radios program Klartext
om varför information på lätt svenska
är viktigt för demokratin.
- Fredagen den 25 september kl 11.00
Lättlästa nyheter – för stärkt demokrati
Marie Hillblom och Martin Hanberg
pratar om hur 8 Sidor arbetar
och används av många olika läsare.
- Fredagen den 25 september kl 15.00
Mänskliga rättigheter
– ny lättläst bok berättar
om allas lika rättigheter
Lyssna på författarna
Bengt Fredrikson och Moa Candil.
De pratar med
8 Sidors chef Marie Hillblom.
24 september 2026
Ligger lågt till det blir film. Möjligen ljudbok.