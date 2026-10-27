Grattis till 8 Sidor!

Nu har tidningen fyllt 42 år.

8 Sidors födelsedag

är den 11 oktober.

I år var det en söndag

och 8 Sidor hade inget kalas.

Men vi kan väl hurra

för 8 Sidor i dag?

Kanske tycker du

att 42 år är gammalt?

Men för en tidning

är det ganska ungt.

Sveriges första tidning

började komma ut

för 381 år sedan.

Den heter Post- och Inrikes Tidningar.

Den finns fortfarande.

Men nu går den bara

att läsa på internet.

8 Sidor började

som en papperstidning.

Den kommer fortfarande

en gång i veckan.

I dag slutar många

att ge ut tidningar i papper.

Men 8 Sidor fortsätter.

För många är det lättast

att läsa nyheter i en tidning.

8 Sidor finns för att

i en demokrati

har alla rätt

att kunna läsa nyheter.

Då behövs våra lättlästa nyheter.

Både som papperstidning

och på internet.

Varje vardag skriver 8 Sidor

nyheter på internet.

På 8sidor.se kan alla

läsa och lyssna på nyheterna.

Det kostar inget.

Du behöver inte logga in.

Nästa år fyller 8sidor.se 30 år.

Då borde vi kanske fira?

Hur läser du nyheter?

Skriv till mig och berätta.