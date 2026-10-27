Krönika
Martin Hanberg och Marie Hillblom berättar om 8 Sidor på Bokmässan. Foto: 8 SIDOR
Grattis till 8 Sidor!
Grattis till 8 Sidor!
Nu har tidningen fyllt 42 år.
8 Sidors födelsedag
är den 11 oktober.
I år var det en söndag
och 8 Sidor hade inget kalas.
Men vi kan väl hurra
för 8 Sidor i dag?
Kanske tycker du
att 42 år är gammalt?
Men för en tidning
är det ganska ungt.
Sveriges första tidning
började komma ut
för 381 år sedan.
Den heter Post- och Inrikes Tidningar.
Den finns fortfarande.
Men nu går den bara
att läsa på internet.
8 Sidor började
som en papperstidning.
Den kommer fortfarande
en gång i veckan.
I dag slutar många
att ge ut tidningar i papper.
Men 8 Sidor fortsätter.
För många är det lättast
att läsa nyheter i en tidning.
8 Sidor finns för att
i en demokrati
har alla rätt
att kunna läsa nyheter.
Då behövs våra lättlästa nyheter.
Både som papperstidning
och på internet.
Varje vardag skriver 8 Sidor
nyheter på internet.
På 8sidor.se kan alla
läsa och lyssna på nyheterna.
Det kostar inget.
Du behöver inte logga in.
Nästa år fyller 8sidor.se 30 år.
Då borde vi kanske fira?
Hur läser du nyheter?
Skriv till mig och berätta.
27 oktober 2026