Johan Forssell är regeringens minister för migration. Foto: Jessica Gow/TT
Fler utvisningar kan pausas
Flera tonåringar kan bli
eller har blivit utvisade
den senaste tiden.
De får inte stanna i Sverige.
Det beror på strängare
regler för invandrare.
Många har protesterat
mot utvisningarna.
Regeringen har sagt
att de vill ändra lagen.
Därför har de pausat
utvisningarna.
Pausen skulle bara gälla
tonåringar som inte fått något beslut
om att de måste lämna Sverige.
Men nu ändrar sig regeringen.
Pausen kan också gälla
tonåringar som redan
har fått ett beslut
om att de måste lämna Sverige.
– Jag skulle gärna hitta
en lösning även för den
här gruppen tonåringar.
Det säger Johan Forssell.
Han är minister för invandring
och med i partiet Moderaterna.
Förslaget på en ny lag
för tonåringarna
ska vara klar innan maj
är slut, säger regeringen.
I regeringen sitter
partierna Moderaterna,
Kristdemokraterna och Liberalerna.
De samarbetar med
Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
Utvisningar av tonåringar
- En del tonåringar
som har invandrat
till Sverige med sina familjer
blir utvisade.
- När de fyller 18 år
får de veta att de måste
lämna Sverige och sin familj.
- Utvisningarna beror på
nya hårdare regler för invandrare.
Reglerna har regeringen bestämt
med stöd av Sverigedemokraterna
och Socialdemokraterna.
- Många människor
har protesterat
mot utvisningarna.
19 maj 2026
Kasta bara kriminella gäng från Sverige ,dom som jobbar studerar och betalar skatt ska vara kvar.gör Sverige rent från kriminella gäng. Tack.
jag tycker att Sverige ska kasta ut alla som kom på 90 talet då menar jag ALLA.