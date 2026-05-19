Fler utvisningar kan pausas

Flera tonåringar kan bli

eller har blivit utvisade

den senaste tiden.

De får inte stanna i Sverige.

Det beror på strängare

regler för invandrare.

Många har protesterat

mot utvisningarna.

Regeringen har sagt

att de vill ändra lagen.

Därför har de pausat

utvisningarna.

Pausen skulle bara gälla

tonåringar som inte fått något beslut

om att de måste lämna Sverige.

Men nu ändrar sig regeringen.

Pausen kan också gälla

tonåringar som redan

har fått ett beslut

om att de måste lämna Sverige.

– Jag skulle gärna hitta

en lösning även för den

här gruppen tonåringar.

Det säger Johan Forssell.

Han är minister för invandring

och med i partiet Moderaterna.

Förslaget på en ny lag

för tonåringarna

ska vara klar innan maj

är slut, säger regeringen.

I regeringen sitter

partierna Moderaterna,

Kristdemokraterna och Liberalerna.

De samarbetar med

Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT