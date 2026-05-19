Alla Väljare

Han står framför svenska flaggor.

Johan Forssell är regeringens minister för migration. Foto: Jessica Gow/TT

Fler utvisningar kan pausas

Flera tonåringar kan bli
eller har blivit utvisade
den senaste tiden.
De får inte stanna i Sverige.
Det beror på strängare
regler för invandrare.

Många har protesterat
mot utvisningarna.

Regeringen har sagt
att de vill ändra lagen.
Därför har de pausat
utvisningarna.

Pausen skulle bara gälla
tonåringar som inte fått något beslut
om att de måste lämna Sverige.

Men nu ändrar sig regeringen.
Pausen kan också gälla
tonåringar som redan
har fått ett beslut
om att de måste lämna Sverige.

– Jag skulle gärna hitta
en lösning även för den
här gruppen tonåringar.

Det säger Johan Forssell.
Han är minister för invandring
och med i partiet Moderaterna.

Förslaget på en ny lag
för tonåringarna
ska vara klar innan maj
är slut, säger regeringen.

I regeringen sitter
partierna Moderaterna,
Kristdemokraterna och Liberalerna.
De samarbetar med
Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT

Utvisningar av tonåringar

  • En del tonåringar
    som har invandrat
    till Sverige med sina familjer
    blir utvisade.
  • När de fyller 18 år
    får de veta att de måste
    lämna Sverige och sin familj.
  • Utvisningarna beror på
    nya hårdare regler för invandrare.
    Reglerna har regeringen bestämt
    med stöd av Sverigedemokraterna
    och Socialdemokraterna.
  • Många människor
    har protesterat
    mot utvisningarna.
Många människor med skyltar. Människor protesterar mot politiken om utvisningar på Norrmalmstorg i Stockholm. Foto: Leo Rudberg

19 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Mina skriver:
    19 maj, 2026 kl. 14:58

    Kasta bara kriminella gäng från Sverige ,dom som jobbar studerar och betalar skatt ska vara kvar.gör Sverige rent från kriminella gäng. Tack.

  2. Ali Baba skriver:
    19 maj, 2026 kl. 20:43

    jag tycker att Sverige ska kasta ut alla som kom på 90 talet då menar jag ALLA.

Kommentarer och regler
