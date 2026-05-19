Sverige köper krigsbåtar

Sveriges regering vill köpa

fyra stora båtar för krig

av Frankrike.

Båtarna ska hjälpa till

att försvara Sverige.

Det säger statsminister

Ulf Kristersson.

– Det här kommer

att göra Östersjön säkrare,

säger Kristersson.

Båtarna är av sorten fregatter.

De är mycket större än

de båtar som Sveriges militärer

har sedan tidigare.

De nya båtarna ska ha vapen

som skyddar Sverige

från attacker i luften.

Vapnen på båten kan skydda

ett helt område från attacker.

Båtarna kan också ta med sig

en eller flera helikoptrar.

Den första båten

får Sverige år 2030.

De andra båtarna

kommer åren efter det.

Det är inte klart än

vad allt kommer att kosta.

Men troligen kan priset för en båt

bli ungefär tio miljarder kronor.

Samtidigt kommer Frankrike

att köpa flygplan för krig

från det svenska företaget Saab.

– Det här är en mycket stor affär.

Vi kommer att samarbeta

med Frankrike under lång tid.

Det säger ministern Pål Jonsson.

8 SIDOR/TT