Så här kan en fregatt se ut. Foto: A Ihse/TT
Ministern Pål Jonsson, statsminister Ulf Kristersson och överbefälhavaren Michael Claesson. Foto: L Schröder/TT
Sverige köper krigsbåtar
Sveriges regering vill köpa
fyra stora båtar för krig
av Frankrike.
Båtarna ska hjälpa till
att försvara Sverige.
Det säger statsminister
Ulf Kristersson.
– Det här kommer
att göra Östersjön säkrare,
säger Kristersson.
Båtarna är av sorten fregatter.
De är mycket större än
de båtar som Sveriges militärer
har sedan tidigare.
De nya båtarna ska ha vapen
som skyddar Sverige
från attacker i luften.
Vapnen på båten kan skydda
ett helt område från attacker.
Båtarna kan också ta med sig
en eller flera helikoptrar.
Den första båten
får Sverige år 2030.
De andra båtarna
kommer åren efter det.
Det är inte klart än
vad allt kommer att kosta.
Men troligen kan priset för en båt
bli ungefär tio miljarder kronor.
Samtidigt kommer Frankrike
att köpa flygplan för krig
från det svenska företaget Saab.
– Det här är en mycket stor affär.
Vi kommer att samarbeta
med Frankrike under lång tid.
Det säger ministern Pål Jonsson.
8 SIDOR/TT
19 maj 2026
Man säger att man ska upp i en försvarsbudget på 5% av BNP, vilket i år motsvarar ca 340 miljarder kr. Om 10 år med 4% i nominell ökningstakt av BNP (2% ”inflation”+ 2% tillväxt) så blir en motsvarande siffra 503 miljarder kr. 40 miljarder kr i nya fregatter är bara ett mindre belopp i försvarets verksamhet.
