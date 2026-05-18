De tittar på varandra och ler.

Indiens ledare Narendra Modi hälsar på Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Adam Ihse/TT

Indiens ledare i Sverige

Sverige och Indien
ska samarbeta mer.
Det blev klart
på ett möte i Göteborg.

Mötet var i företaget
Volvos museum.
Indiens ledare Narendra Modi
träffade Sveriges
statsminister Ulf Kristeersson.

Länderna ska bland annat
samarbeta mer om
klimatet och rymden.

Europeiska unionen, EU,
och Indien skrev ett nytt avtal
om handel tidigare i år.
Sveriges och Indiens
nya samarbete är
en fortsättning på det.

Samarbetet med Indien
kan skapa många nya jobb
i Sverige.
Det säger Ulf Kristersson.

De senaste åren har
Indien och USA bråkat.
Därför vill Indien
samarbeta mer
med länderna i EU.
Det säger experter.

8 SIDOR/TT

Protester mot Indiens ledare

  • Narendra Modi är ledare
    för Indiens största parti BJP.
    Han har styrt landet
    sedan år 2014.
  • Partiets politik handlar
    mycket om att du ska
    leva på ett visst sätt.
    Det har med hinduisk
    kultur att göra.
  • Många indier i Sverige
    var glada när Modi kom på besök.
    Det fanns också folk
    från en grupp som heter sikher.
    De protesterade mot Modi
    när han var i Göteborg.
  • De är kritiska mot Modis politik.
    Sikher är en liten grupp i Indien
    jämfört med hinduer.
    Sikher har en annan kultur.
    De tycker inte att de är fria
    med Modis politik.
De håller i skyltar och flaggor. Folk från gruppen sikher protesterar mot Indiens ledare. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

18 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. MK skriver:
    18 maj, 2026 kl. 11:27

    När Narendra Modi var här i Göteborg, var det enormt många folk som hejade på honom och välkomnade. De var otroligt glada. Varför har 8 sidor bara skrivit om en liten grupp som protesterade?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      18 maj, 2026 kl. 13:39

      Hej MK!
      Det stämmer att många indier
      som bor i Sverige var glada över Modis besök.
      Vi har lagt till det i faktarutan nu.
      /Hälsningar 8 Sidor

  2. Börje skriver:
    18 maj, 2026 kl. 17:42

    Sikher är muslimer.
    De pekar ut de mycket vänligt sinnade hinduerna för terrorister.
    Precis som de kallar oss kristna för rasister, facister och nazister.
    Hatet mot oss icke muslimer är enormt och de kommer att skära halsen av oss alla.

  3. Människa skriver:
    18 maj, 2026 kl. 17:44

    Hej 8 Sidor!

    Fixa gärna namnet i del 2:

    ”statsminister Ulf Kristeersson.”.

    Tack!

  4. Mno skriver:
    18 maj, 2026 kl. 18:17

    en grupp som heter khalistani- de är Sikh grupp men inte alla sikher är khalistani. Khalistani är emot Indien. De mesta indierna gillar och stöder Modi.

  5. Syed skriver:
    18 maj, 2026 kl. 19:07

    Hjhhha va fan😀

