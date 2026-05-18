Indiens ledare i Sverige

Sverige och Indien

ska samarbeta mer.

Det blev klart

på ett möte i Göteborg.

Mötet var i företaget

Volvos museum.

Indiens ledare Narendra Modi

träffade Sveriges

statsminister Ulf Kristeersson.

Länderna ska bland annat

samarbeta mer om

klimatet och rymden.

Europeiska unionen, EU,

och Indien skrev ett nytt avtal

om handel tidigare i år.

Sveriges och Indiens

nya samarbete är

en fortsättning på det.

Samarbetet med Indien

kan skapa många nya jobb

i Sverige.

Det säger Ulf Kristersson.

De senaste åren har

Indien och USA bråkat.

Därför vill Indien

samarbeta mer

med länderna i EU.

Det säger experter.

