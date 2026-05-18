Indiens ledare Narendra Modi hälsar på Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Adam Ihse/TT
Indiens ledare i Sverige
Sverige och Indien
ska samarbeta mer.
Det blev klart
på ett möte i Göteborg.
Mötet var i företaget
Volvos museum.
Indiens ledare Narendra Modi
träffade Sveriges
statsminister Ulf Kristeersson.
Länderna ska bland annat
samarbeta mer om
klimatet och rymden.
Europeiska unionen, EU,
och Indien skrev ett nytt avtal
om handel tidigare i år.
Sveriges och Indiens
nya samarbete är
en fortsättning på det.
Samarbetet med Indien
kan skapa många nya jobb
i Sverige.
Det säger Ulf Kristersson.
De senaste åren har
Indien och USA bråkat.
Därför vill Indien
samarbeta mer
med länderna i EU.
Det säger experter.
8 SIDOR/TT
Protester mot Indiens ledare
- Narendra Modi är ledare
för Indiens största parti BJP.
Han har styrt landet
sedan år 2014.
- Partiets politik handlar
mycket om att du ska
leva på ett visst sätt.
Det har med hinduisk
kultur att göra.
- Många indier i Sverige
var glada när Modi kom på besök.
Det fanns också folk
från en grupp som heter sikher.
De protesterade mot Modi
när han var i Göteborg.
- De är kritiska mot Modis politik.
Sikher är en liten grupp i Indien
jämfört med hinduer.
Sikher har en annan kultur.
De tycker inte att de är fria
med Modis politik.
18 maj 2026
När Narendra Modi var här i Göteborg, var det enormt många folk som hejade på honom och välkomnade. De var otroligt glada. Varför har 8 sidor bara skrivit om en liten grupp som protesterade?
Hej MK!
Det stämmer att många indier
som bor i Sverige var glada över Modis besök.
Vi har lagt till det i faktarutan nu.
/Hälsningar 8 Sidor
Sikher är muslimer.
De pekar ut de mycket vänligt sinnade hinduerna för terrorister.
Precis som de kallar oss kristna för rasister, facister och nazister.
Hatet mot oss icke muslimer är enormt och de kommer att skära halsen av oss alla.
Hej 8 Sidor!
Fixa gärna namnet i del 2:
”statsminister Ulf Kristeersson.”.
Tack!
en grupp som heter khalistani- de är Sikh grupp men inte alla sikher är khalistani. Khalistani är emot Indien. De mesta indierna gillar och stöder Modi.
