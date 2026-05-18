Räddningsarbetare i Kiev efter en rysk attack. Sveriges minister Nina Larsson var där samma vecka. Foton: Evgeniy Maloletka/AP/TT
Svensk politiker fick fly
Sveriges minister Nina Larsson
var nyligen i Ukraina.
Hon fick söka skydd två gånger
på grund av ryska attacker.
En av gångerna fick hon
söka skydd mitt i natten.
– Jag var inte rädd.
Men jag känner skuld
för att jag kan åka hem.
Jag blir arg
när jag tänker på Ryssland,
säger hon.
Ryska attackerna mot Ukraina
var extra många förra veckan.
Det var när Nina Larsson var där.
Minst 24 personer
har dött i attackerna.
Tre av dem var barn.
Ukraina attackerade
också Ryssland i söndags.
Det var med drönare från luften.
Minst fyra personer dog.
Ungefär 12 personer skadades.
8 SIDOR/TT
Hon är minister för jämställdhet
- Nina Larsson jobbar
med att se till att
kvinnor och män
blir behandlade lika.
Hon är Sveriges minister
för jämställdhet.
- Larsson var i Ukraina för att
visa Sveriges stöd till landet.
Hon ville också lära sig mer
om hur Ryssland jobbar
med att lura kvinnor och män
med information.
- Nina Larsson är med
i partiet Liberalerna.
18 maj 2026