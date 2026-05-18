Alla Väljare

Ett hus som har bombats och en nära bild på ministern.

Räddningsarbetare i Kiev efter en rysk attack. Sveriges minister Nina Larsson var där samma vecka. Foton: Evgeniy Maloletka/AP/TT

Svensk politiker fick fly

Sveriges minister Nina Larsson
var nyligen i Ukraina.
Hon fick söka skydd två gånger
på grund av ryska attacker.

En av gångerna fick hon
söka skydd mitt i natten.

– Jag var inte rädd.
Men jag känner skuld
för att jag kan åka hem.
Jag blir arg
när jag tänker på Ryssland,
säger hon.

Ryska attackerna mot Ukraina
var extra många förra veckan.
Det var när Nina Larsson var där.
Minst 24 personer
har dött i attackerna.
Tre av dem var barn.

Ukraina attackerade
också Ryssland i söndags.
Det var med drönare från luften.
Minst fyra personer dog.
Ungefär 12 personer skadades.

8 SIDOR/TT

Hon är minister för jämställdhet

  • Nina Larsson jobbar
    med att se till att
    kvinnor och män
    blir behandlade lika.
    Hon är Sveriges minister
    för jämställdhet.
  • Larsson var i Ukraina för att
    visa Sveriges stöd till landet.
    Hon ville också lära sig mer
    om hur Ryssland jobbar
    med att lura kvinnor och män
    med information.
  • Nina Larsson är med
    i partiet Liberalerna.
Hon står framför Sveriges flagga. Nina Larsson är minister för jämställdhet. Hon är med i partiet Liberalerna. Foto: Claudio Bresciani/TT

18 maj 2026

