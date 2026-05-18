Svensk politiker fick fly

Sveriges minister Nina Larsson

var nyligen i Ukraina.

Hon fick söka skydd två gånger

på grund av ryska attacker.

En av gångerna fick hon

söka skydd mitt i natten.

– Jag var inte rädd.

Men jag känner skuld

för att jag kan åka hem.

Jag blir arg

när jag tänker på Ryssland,

säger hon.

Ryska attackerna mot Ukraina

var extra många förra veckan.

Det var när Nina Larsson var där.

Minst 24 personer

har dött i attackerna.

Tre av dem var barn.

Ukraina attackerade

också Ryssland i söndags.

Det var med drönare från luften.

Minst fyra personer dog.

Ungefär 12 personer skadades.

