Drycken kan skada tänder
Fler unga människor i Sverige
har skador på sina tänder
jämfört med tidigare.
Det säger myndigheten
Försäkringskassan.
Tandläkare tror att problemen
kan bero på energidrycker
och andra drycker.
Syra i drycken
skadar tändernas yta.
Det spelar ingen roll
om drycken är utan socker.
Den som ofta dricker
drycker med syra
har större risk
att få skador på tänderna.
Tänderna kan börja ila.
De kan också bli gula
för att ytan på tanden
är skadad.
Många unga människor i Sverige
dricker energidryck varje dag.
Det visar undersökningar.
Det går att minska risken
för skador på tänderna.
Ett sätt är att
dricka med ett sugrör.
Det är också bättre
att dricka allt på en gång
än att dricka lite
under en lång tid.
Det är bra att dricka vatten
direkt efter drycken.
Och att äta en bit ost.
– Men det viktigaste är
att dricka mindre energidryck,
säger tandläkaren Anneli Hertz.
Det finns också
andra saker med syra
som kan skada tänderna.
Det är till exempel juice,
läsk och surt godis.
8 SIDOR/TT
Om människor bara var hälften så engagerade i en hälsosam livsstil som de är i att bota sjukdomar, hur annorlunda skulle då samhället se ut? Förbjud helt enkelt reklam för ohälsosamt skräp!
Det är synd att det har blivit en sådan trend att dricka energi dryck. Själv anser jag att, att vara beroende är ingenting att vara stålt över.
Jag tycker det också
Bara lägg en vägg(lag) på hur mycket man får köpa och dricka varje vecka så kommer det sänkas mycket och då blir folks tänder bättre, eller vad tycker du 8sidor?
Vatten är livet