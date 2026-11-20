Fler unga människor i Sverige

har skador på sina tänder

jämfört med tidigare.

Det säger myndigheten

Försäkringskassan.

Tandläkare tror att problemen

kan bero på energidrycker

och andra drycker.

Syra i drycken

skadar tändernas yta.

Det spelar ingen roll

om drycken är utan socker.

Den som ofta dricker

drycker med syra

har större risk

att få skador på tänderna.

Tänderna kan börja ila.

De kan också bli gula

för att ytan på tanden

är skadad.

Många unga människor i Sverige

dricker energidryck varje dag.

Det visar undersökningar.

Det går att minska risken

för skador på tänderna.

Ett sätt är att

dricka med ett sugrör.

Det är också bättre

att dricka allt på en gång

än att dricka lite

under en lång tid.

Det är bra att dricka vatten

direkt efter drycken.

Och att äta en bit ost.

– Men det viktigaste är

att dricka mindre energidryck,

säger tandläkaren Anneli Hertz.

Det finns också

andra saker med syra

som kan skada tänderna.

Det är till exempel juice,

läsk och surt godis.

8 SIDOR/TT

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