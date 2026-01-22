Populär dryck bland unga

Många unga personer

gillar att dricka energidrycker.

Ämnet koffein finns i dryckerna.

Den som dricker blir pigg av det.

Koffein är mycket starkt.

Därför ska ungdomar

under 16 år bara dricka

lite sådan dryck.

Det säger myndigheten

Livsmedelsverket.

De får inte dricka mer än

70 milligram koffein

varje dag.

Det är ungefär som

en liten kopp kaffe.

Barn under sex år

ska inte dricka

något med koffein alls.

Sabina Litens Karlsson

är expert på gifter.

Hon säger att många

föräldrar och lärare

är oroliga över att unga dricker

mycket energidryck.

Det har ökat mycket

på bara några år.

– Barn och ungdomar

är känsligare för ämnet

koffein än vuxna.

Det kan störa sömnen

som är så viktig för unga,

säger hon.

Johanna Melander

och Källa Bergdahl är båda 18 år.

De dricker energidryck

minst två gånger i veckan.

– Jag dricker mest

för smakens skull.

Det är en bonus

att drycken piggar upp,

säger Johanna Melander.

Noel Sjöstedt dricker också energidryck.

– Många har med sig drycken

i klassrummet, säger han.

I Norge finns nu en gräns på 16 år

för att få köpa energidrycker.

Det står på burken hur mycket

koffein en burk eller flaska

energidryck innehåller.

8 SIDOR/TT

