Sverige
Johanna Melander och Källa Bergdahl dricker energidryck två gånger i veckan. Foton: Claudio Bresciani/TT
Noel Sjöstedt säger att många har med sig energidryck i klassrummet.
Det finns olika sorters energidrycker. Foto: Anders Wiklund/TT
Populär dryck bland unga
Många unga personer
gillar att dricka energidrycker.
Ämnet koffein finns i dryckerna.
Den som dricker blir pigg av det.
Koffein är mycket starkt.
Därför ska ungdomar
under 16 år bara dricka
lite sådan dryck.
Det säger myndigheten
Livsmedelsverket.
De får inte dricka mer än
70 milligram koffein
varje dag.
Det är ungefär som
en liten kopp kaffe.
Barn under sex år
ska inte dricka
något med koffein alls.
Sabina Litens Karlsson
är expert på gifter.
Hon säger att många
föräldrar och lärare
är oroliga över att unga dricker
mycket energidryck.
Det har ökat mycket
på bara några år.
– Barn och ungdomar
är känsligare för ämnet
koffein än vuxna.
Det kan störa sömnen
som är så viktig för unga,
säger hon.
Johanna Melander
och Källa Bergdahl är båda 18 år.
De dricker energidryck
minst två gånger i veckan.
– Jag dricker mest
för smakens skull.
Det är en bonus
att drycken piggar upp,
säger Johanna Melander.
Noel Sjöstedt dricker också energidryck.
– Många har med sig drycken
i klassrummet, säger han.
I Norge finns nu en gräns på 16 år
för att få köpa energidrycker.
Det står på burken hur mycket
koffein en burk eller flaska
energidryck innehåller.
8 SIDOR/TT
Dricker du energidryck?
Vad tycker du?
Skriv gärna en kommentar.
Det händer i kroppen med koffein
Drycker med koffein
är populära bland unga.
De har koffein i sig.
De kallas energidrycker.
Men koffein är sämre
för unga än vuxna.
- Koffein kan störa sömnen.
- Ditt hjärta kan börja klappa.
- Du kan bli yr.
- Du kan må illa.
- Du kan få svårt
att koncentrera dig.
22 januari 2026
Jag är tuffiga Timmy den tuffaste😎