Norge stoppar reklam för godis

Politikerna i Norge

har bestämt att stoppa reklam

som vänder sig till barn.

Det gäller reklam för godis,

läsk, glass och energidryck.

Stoppet börjar gälla

på lördag den 1 november.

– Vi vill att barn

och ungdomar är friska.

Vi vill att det ska vara lätt

för dem att välja bra saker.

Det säger Jan Christian Vestre.

Han är minister för hälsa

i den norska regeringen.

Storbritannien vill

också stoppa reklam

för saker som kan vara

dåliga för barnens hälsa.

Det gäller reklam för godis,

läsk och hamburgare,

till exempel.

I januari ska det bli förbjudet

med sådan reklam i brittisk tv

innan klockan 21 på kvällen.

I Sverige finns det

redan regler som stoppar

en del reklam till barn.

Men flera politiker

vill ha hårdare regler

mot reklam för godis,

läsk och energidrycker.

8 SIDOR/TT