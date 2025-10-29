Världen
Norge stoppar reklam för godis till barn. Foto: Fredrik Hagen/NTB/TT
Norge stoppar reklam för godis
Politikerna i Norge
har bestämt att stoppa reklam
som vänder sig till barn.
Det gäller reklam för godis,
läsk, glass och energidryck.
Stoppet börjar gälla
på lördag den 1 november.
– Vi vill att barn
och ungdomar är friska.
Vi vill att det ska vara lätt
för dem att välja bra saker.
Det säger Jan Christian Vestre.
Han är minister för hälsa
i den norska regeringen.
Storbritannien vill
också stoppa reklam
för saker som kan vara
dåliga för barnens hälsa.
Det gäller reklam för godis,
läsk och hamburgare,
till exempel.
I januari ska det bli förbjudet
med sådan reklam i brittisk tv
innan klockan 21 på kvällen.
I Sverige finns det
redan regler som stoppar
en del reklam till barn.
Men flera politiker
vill ha hårdare regler
mot reklam för godis,
läsk och energidrycker.
8 SIDOR/TT
Stoppa reklam hamburgare? förHar Politiker inte nåt bättre att göra?