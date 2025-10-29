Världen

en hög med chokladkakor.

Norge stoppar reklam för godis till barn. Foto: Fredrik Hagen/NTB/TT

Norge stoppar reklam för godis

Politikerna i Norge
har bestämt att stoppa reklam
som vänder sig till barn.

Det gäller reklam för godis,
läsk, glass och energidryck.
Stoppet börjar gälla
på lördag den 1 november.

– Vi vill att barn
och ungdomar är friska.
Vi vill att det ska vara lätt
för dem att välja bra saker.

Det säger Jan Christian Vestre.
Han är minister för hälsa
i den norska regeringen.

Storbritannien vill
också stoppa reklam
för saker som kan vara
dåliga för barnens hälsa.
Det gäller reklam för godis,
läsk och hamburgare,
till exempel.

I januari ska det bli förbjudet
med sådan reklam i brittisk tv
innan klockan 21 på kvällen.

I Sverige finns det
redan regler som stoppar
en del reklam till barn.

Men flera politiker
vill ha hårdare regler
mot reklam för godis,
läsk och energidrycker.

8 SIDOR/TT

29 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Betty Wont skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 14:36

    Stoppa reklam hamburgare? förHar Politiker inte nåt bättre att göra?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar