Kultur
Gruppen Brandsta City Släckers och Felicia vann andra tävlingen i Melodifestivalen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Felicia och Brandsta vann
På lördagen var andra tävlingen
i Melodifestivalen.
Tävlingen var i Göteborg.
Sex artister tävlade.
Artisten Felicia och
gruppen Brandsta City Släckers
fick flest röster.
De får tävla
i finalen den 7 mars.
Felicia tävlar
med låten My system.
Brandsta Citys Släckers
tävlar med låten
Rakt in i elden.
Felicia uppträdde tidigare
som Fröken Snusk.
Då uppträdde hon
alltid i mask.
Nu undrade många
om hon skulle visa ansiktet.
Hon hade först
ett skydd för munnen
när hon sjöng.
Sedan kastade hon av det.
Då hade hon stora solglasögon
i stället.
Ingen såg hela ansiktet.
Robin Bengtsson
kom på tredje plats.
Han får tävla igen i kvalet.
Då har han chans
att komma till finalen.
Han tävlar med låten Honey honey.
På lördag är den tredje
tävlingen i Melodifestivalen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
9 februari 2026
Jag missade mello 🙁
Synd att du missade men du kan lyssna på låtarna på spotify eller youtube music!
Felicia borde plocka av sig munskyddet hon ständigt bär. Hon ser knäpp ut i det.
Jag och mina kusiner röstade på Felicia. Jag älskar hennes låt🤩🥳