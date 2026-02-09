Kultur

Alla sitter på huk i en grupp på scenen. Någon sträcker upp handen. De håller i blommor.

Gruppen Brandsta City Släckers och Felicia vann andra tävlingen i Melodifestivalen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Felicia och Brandsta vann

På lördagen var andra tävlingen
i Melodifestivalen.
Tävlingen var i Göteborg.
Sex artister tävlade.

Artisten Felicia och
gruppen Brandsta City Släckers
fick flest röster.
De får tävla
i finalen den 7 mars.

Felicia tävlar
med låten My system.
Brandsta Citys Släckers
tävlar med låten
Rakt in i elden.

Felicia uppträdde tidigare
som Fröken Snusk.
Då uppträdde hon
alltid i mask.
Nu undrade många
om hon skulle visa ansiktet.

Hon hade först
ett skydd för munnen
när hon sjöng.
Sedan kastade hon av det.
Då hade hon stora solglasögon
i stället.
Ingen såg hela ansiktet.

Robin Bengtsson
kom på tredje plats.
Han får tävla igen i kvalet.
Då har han chans
att komma till finalen.
Han tävlar med låten Honey honey.

På lördag är den tredje
tävlingen i Melodifestivalen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

9 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    9 februari, 2026 kl. 10:18

    Jag missade mello 🙁

    Svara
  2. Anonym skriver:
    9 februari, 2026 kl. 10:20

    Synd att du missade men du kan lyssna på låtarna på spotify eller youtube music!

    Svara
  3. Bebi Peggy skriver:
    9 februari, 2026 kl. 10:38

    Felicia borde plocka av sig munskyddet hon ständigt bär. Hon ser knäpp ut i det.

    Svara
  4. Sara skriver:
    9 februari, 2026 kl. 16:43

    Jag och mina kusiner röstade på Felicia. Jag älskar hennes låt🤩🥳

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar