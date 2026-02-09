Felicia och Brandsta vann

På lördagen var andra tävlingen

i Melodifestivalen.

Tävlingen var i Göteborg.

Sex artister tävlade.

Artisten Felicia och

gruppen Brandsta City Släckers

fick flest röster.

De får tävla

i finalen den 7 mars.

Felicia tävlar

med låten My system.

Brandsta Citys Släckers

tävlar med låten

Rakt in i elden.

Felicia uppträdde tidigare

som Fröken Snusk.

Då uppträdde hon

alltid i mask.

Nu undrade många

om hon skulle visa ansiktet.

Hon hade först

ett skydd för munnen

när hon sjöng.

Sedan kastade hon av det.

Då hade hon stora solglasögon

i stället.

Ingen såg hela ansiktet.

Robin Bengtsson

kom på tredje plats.

Han får tävla igen i kvalet.

Då har han chans

att komma till finalen.

Han tävlar med låten Honey honey.

På lördag är den tredje

tävlingen i Melodifestivalen.

