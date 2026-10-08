Kultur
Mattias Beijmo har skrivit en bok om attacken på skolan Risbergska i Örebro. Foto: Martin Pahlmblad/TT
Ny bok om Risbergska
Nu kommer en ny bok
om attacken
på skolan Risbergska i Örebro.
Boken heter
R – Massmordet på Risbergska.
Den är skriven av Mattias Beijmo.
Han är journalist.
Boken är kritisk
mot polisernas arbete
efter attacken.
Det var i februari år 2025
som mördaren Rickard Andersson
dödade tio personer på skolan.
Sedan tog han sitt eget liv.
De flesta som blev mördade
var personer med
bakgrund i andra länder.
Många har trott att
Rickard Andersson var rasist.
Men poliserna har sagt att
de inte hittat bevis för det.
Den nya boken
undersöker spår efter mördaren
som poliserna inte kollat.
Mördaren verkar ha skrivit saker
på internet som poliserna inte hittat.
Poliserna har inte heller
undersökt mobiler som tillhör
mördarens släktingar,
säger Beijmo.
Beijmo säger att det inte är klart
om attacken var rasistisk.
Men det finns spår som visar
att det kanske var så.
Mattias Beijmo tycker nu
att poliserna
ska göra en ny undersökning
och kolla fler spår.
8 SIDOR/TT
8 oktober 2026