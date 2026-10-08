Ny bok om Risbergska

Nu kommer en ny bok

om attacken

på skolan Risbergska i Örebro.

Boken heter

R – Massmordet på Risbergska.

Den är skriven av Mattias Beijmo.

Han är journalist.

Boken är kritisk

mot polisernas arbete

efter attacken.

Det var i februari år 2025

som mördaren Rickard Andersson

dödade tio personer på skolan.

Sedan tog han sitt eget liv.

De flesta som blev mördade

var personer med

bakgrund i andra länder.

Många har trott att

Rickard Andersson var rasist.

Men poliserna har sagt att

de inte hittat bevis för det.

Den nya boken

undersöker spår efter mördaren

som poliserna inte kollat.

Mördaren verkar ha skrivit saker

på internet som poliserna inte hittat.

Poliserna har inte heller

undersökt mobiler som tillhör

mördarens släktingar,

säger Beijmo.

Beijmo säger att det inte är klart

om attacken var rasistisk.

Men det finns spår som visar

att det kanske var så.

Mattias Beijmo tycker nu

att poliserna

ska göra en ny undersökning

och kolla fler spår.

8 SIDOR/TT