Många samlades i Örebro
Tio människor
blev mördade på en skola
för vuxna i Örebro.
Det hände den 4 februari
förra året.
I onsdags hade det gått
precis ett år sedan morden.
På kvällen träffades folk
vid slottet i Örebro.
De träffades för att minnas
de som blev mördade.
Det var kallt ute
och det snöade lite.
Flera personer talade.
En av dem var statsminister
Ulf Kristersson.
Han sa att alla tio
som blev mördade
hade ett liv och en framtid.
Men att mördaren
tog det från dem.
Morden i Örebro
- Morden hände
den 4 februari år 2025.
- En man som hette
Rickard Andersson
gick in på Risbergska
skolan i Örebro.
- Han hade vapen
och sköt människor.
Tio människor dog.
Sex blev skadade.
- Efter en timme hittade
poliserna Rickard Andersson.
Han hade skjutit sig själv.
Han var död.
- Många som blev
mördade var invandrare.
Men poliserna säger
att de inte vet varför
Rickard Andersson
ville mörda människor.
5 februari 2026
