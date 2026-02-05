Många samlades i Örebro

Tio människor

blev mördade på en skola

för vuxna i Örebro.

Det hände den 4 februari

förra året.

I onsdags hade det gått

precis ett år sedan morden.

På kvällen träffades folk

vid slottet i Örebro.

De träffades för att minnas

de som blev mördade.

Det var kallt ute

och det snöade lite.

Flera personer talade.

En av dem var statsminister

Ulf Kristersson.

Han sa att alla tio

som blev mördade

hade ett liv och en framtid.

Men att mördaren

tog det från dem.

