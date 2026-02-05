Sverige

    Människor i Örebro. Foto: Jonas Ekströmer/TT

    Prins Daniel och kronprinsessan Victoria var där. Foto: Jonas Ekströmer/TT

    Ulf Kristersson talade. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Många samlades i Örebro

Tio människor
blev mördade på en skola
för vuxna i Örebro.
Det hände den 4 februari
förra året.

I onsdags hade det gått
precis ett år sedan morden.

På kvällen träffades folk
vid slottet i Örebro.
De träffades för att minnas
de som blev mördade.

Det var kallt ute
och det snöade lite.
Flera personer talade.
En av dem var statsminister
Ulf Kristersson.

Han sa att alla tio
som blev mördade
hade ett liv och en framtid.
Men att mördaren
tog det från dem.

8 SIDOR/TT

Morden i Örebro

  • Morden hände
    den 4 februari år 2025.
  • En man som hette
    Rickard Andersson
    gick in på Risbergska
    skolan i Örebro.
  • Han hade vapen
    och sköt människor.
    Tio människor dog.
    Sex blev skadade.
  • Efter en timme hittade
    poliserna Rickard Andersson.
    Han hade skjutit sig själv.
    Han var död.
  • Många som blev
    mördade var invandrare.
    Men poliserna säger
    att de inte vet varför
    Rickard Andersson
    ville mörda människor.

5 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    5 februari, 2026 kl. 09:43

    ❤💙💛😢Jag ber för de…för deras familjer också och en FATIHA till de döda!😭

  2. Fred skriver:
    5 februari, 2026 kl. 12:49

    Pistoler är värsta en av de värsta och sämsta uppfinningar.

