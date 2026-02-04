Ett år sedan morden

Det har gått ett år

sedan tio människor

blev mördade på en skola

för vuxna i Örebro.

Morden hände

den 4 februari år 2025.

En man som hette

Rickard Andersson

gick in på Risbergska

skolan i Örebro.

Han hade vapen

och sköt människor.

Tio människor dog.

Sex blev skadade.

Efter en timme hittade

poliserna Rickard Andersson.

Han hade skjutit sig själv.

Han var död.

Många som blev

mördade var invandrare.

Men poliserna säger

att de inte vet varför

Rickard Andersson

ville mörda människor.

Två av människorna

som mördades dog inte direkt.

De låg länge skadade

inne i skolan.

Deras familjer säger att poliserna

hade kunnat rädda dem.

Familjerna säger också

att poliserna har ljugit för dem.

Därför ska familjerna

anmäla poliserna

till myndigheten JO.

8 SIDOR/TT