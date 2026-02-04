Sverige

En kvinna sitter på knä vid ett hav av blommor och ljus.

En plats där folk lämnat blommor och ljus vid Risbergska skolan. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ett år sedan morden

Det har gått ett år
sedan tio människor
blev mördade på en skola
för vuxna i Örebro.

Morden hände
den 4 februari år 2025.

En man som hette
Rickard Andersson
gick in på Risbergska
skolan i Örebro.

Han hade vapen
och sköt människor.
Tio människor dog.
Sex blev skadade.

Efter en timme hittade
poliserna Rickard Andersson.
Han hade skjutit sig själv.
Han var död.

Många som blev
mördade var invandrare.
Men poliserna säger
att de inte vet varför
Rickard Andersson
ville mörda människor.

Två av människorna
som mördades dog inte direkt.
De låg länge skadade
inne i skolan.

Deras familjer säger att poliserna
hade kunnat rädda dem.
Familjerna säger också
att poliserna har ljugit för dem.

Därför ska familjerna
anmäla poliserna
till myndigheten JO.

  1. öxnehaga 4an skriver:
    4 februari, 2026 kl. 10:03

    va i hela är det här stackars han…..

    Svara
  2. v skriver:
    4 februari, 2026 kl. 10:11

    detta är för bedrövlig 😡😡🤢

    Svara
  3. MILENA skriver:
    4 februari, 2026 kl. 10:54

    😭💛💙

    Svara
  4. elias skriver:
    4 februari, 2026 kl. 11:16

    Det är synd

    Svara
  5. REAL ZLATAN skriver:
    4 februari, 2026 kl. 12:49

    Har det redan gått ett år
    Men så synd 😭😭😢😢😭😢😭😢

    Svara
  6. olof jansson skriver:
    4 februari, 2026 kl. 12:49

    jag håller med V!!!!
    😠

    Svara
  7. Anonym skriver:
    4 februari, 2026 kl. 12:53

    När jag gick på högstadiet. Skolan förberedde eleverna ifall skjutningar skulle hända, de sa en färg i högtalarn, och läraren skulle stänga och låsa dörrarna i klassrummen.
    Du kanske tänker ”Detta hände i USA”. Nej, det var i Sverige!

    Jag tycket det borde finnas en lag, där det är obligatorisk att skolorna ska alarm knappar i varje rum.

    Svara
  8. Till Anonym skriver:
    4 februari, 2026 kl. 13:13

    Det finns en annan lösning, och orsaken var relaterad till den också

    Svara
  9. ANONYMT skriver:
    4 februari, 2026 kl. 13:19

    VA DÅLIGT ATT DET HÄNDE

    Svara
  10. Sverige ska vara ett säkert land! skriver:
    4 februari, 2026 kl. 16:59

    Må alla förutom Rickard vila ifrid ❤😭💙💛

    Svara
  11. Hej Hejj skriver:
    4 februari, 2026 kl. 17:00

    Må alla förutom Rickard vila ifrid ❤😭💙💛

    Svara
  12. Lögnare är fulla av mörker inombords och sprider sitt hat skriver:
    4 februari, 2026 kl. 17:10

    Har poliserna ljugit? Har poliserna kunnat rädda dem?
    Nästa gång ringer vi er och ni får gå in och rädda alla människor i ett drama.
    Och som lök på laxen, ska vi hitta på lite lögner om er också.
    Sedan ska vi lägga skulden på er för att våra släktingar dog.

    Svara
  13. PidgeyHeart skriver:
    4 februari, 2026 kl. 20:55

    Det har redan gått ett år 💔

    Svara
  14. Anonym skriver:
    4 februari, 2026 kl. 21:20

    Det känns att något stämmer inte. Stackars människorna där blev sköten en efter en trots att polisen var där och kunde inte gå in. De var oskyldiga människor inte en gäng kriminelle som skötte varandra. De var våra nära och kär. Polisen måste be om ursäkt för att gjorde inte sitt jobb den dagen.

    Svara
  15. BB skriver:
    4 februari, 2026 kl. 22:53

    Sluta svartmåla Sverige, ok?

    Svara
  16. Marie skriver:
    4 februari, 2026 kl. 23:05

    Tyvärr är det dålig karma som kommer och de betalar av sin skuld.

    Svara
