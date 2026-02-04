Sverige
En plats där folk lämnat blommor och ljus vid Risbergska skolan. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ett år sedan morden
Det har gått ett år
sedan tio människor
blev mördade på en skola
för vuxna i Örebro.
Morden hände
den 4 februari år 2025.
En man som hette
Rickard Andersson
gick in på Risbergska
skolan i Örebro.
Han hade vapen
och sköt människor.
Tio människor dog.
Sex blev skadade.
Efter en timme hittade
poliserna Rickard Andersson.
Han hade skjutit sig själv.
Han var död.
Många som blev
mördade var invandrare.
Men poliserna säger
att de inte vet varför
Rickard Andersson
ville mörda människor.
Två av människorna
som mördades dog inte direkt.
De låg länge skadade
inne i skolan.
Deras familjer säger att poliserna
hade kunnat rädda dem.
Familjerna säger också
att poliserna har ljugit för dem.
Därför ska familjerna
anmäla poliserna
till myndigheten JO.
8 SIDOR/TT
4 februari 2026
Det är synd
Har det redan gått ett år
När jag gick på högstadiet. Skolan förberedde eleverna ifall skjutningar skulle hända, de sa en färg i högtalarn, och läraren skulle stänga och låsa dörrarna i klassrummen.
Du kanske tänker ”Detta hände i USA”. Nej, det var i Sverige!
Jag tycket det borde finnas en lag, där det är obligatorisk att skolorna ska alarm knappar i varje rum.
Det finns en annan lösning, och orsaken var relaterad till den också
Må alla förutom Rickard vila ifrid ❤😭💙💛
Har poliserna ljugit? Har poliserna kunnat rädda dem?
Nästa gång ringer vi er och ni får gå in och rädda alla människor i ett drama.
Och som lök på laxen, ska vi hitta på lite lögner om er också.
Sedan ska vi lägga skulden på er för att våra släktingar dog.
Det har redan gått ett år 💔
Det känns att något stämmer inte. Stackars människorna där blev sköten en efter en trots att polisen var där och kunde inte gå in. De var oskyldiga människor inte en gäng kriminelle som skötte varandra. De var våra nära och kär. Polisen måste be om ursäkt för att gjorde inte sitt jobb den dagen.
Sluta svartmåla Sverige, ok?
Tyvärr är det dålig karma som kommer och de betalar av sin skuld.