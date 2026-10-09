Kultur
Tre pappor följer med på skolresa. Linus Wahlgren spelar Pontus. Fares Fares spelar Bobo. Gustaf Skarsgård spelar Bill. Foto: Johan Paulin/Scanbox/TT
Alex Schulman. Foto: Christine Olsson/TT
Resa där allt går fel
Tre pappor följer med
sina barn på en skolresa.
Men det blir inte
som de har tänkt sig.
Allt går fel.
Det handlar den nya
filmen Arkipelag om.
Den kommer på bio
den 9 oktober.
Barnen är tonåringar.
De går i högstadiet.
Det blir bråk när de tre papporna
försöker bestämma över dem.
Lekar som börjar på ett roligt sätt
blir plötsligt på allvar.
Det händer farliga saker.
Kända skådespelare spelar papporna.
Gustaf Skarsgård spelar Bill.
Fares Fares spelar Bobo.
Linus Wahlgren spelar Pontus.
Alex Schulman
har gjort filmen.
Han följde med sin dotter
på en liknande skolresa.
– Det var ett stort
misstag att följa med.
Det var en resa från helvetet.
Jag grät i min frus famn
när jag kom hem från resan,
säger Alex Schulman
till nyhetsbyrån TT.
Efter resan skrev han
texten som sedan blev filmen.
Filmen har fått mycket beröm.
Sverige har skickat in filmen
för att tävla om
att vinna priset Oscar i USA.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
9 oktober 2026