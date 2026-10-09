Resa där allt går fel

Tre pappor följer med

sina barn på en skolresa.

Men det blir inte

som de har tänkt sig.

Allt går fel.

Det handlar den nya

filmen Arkipelag om.

Den kommer på bio

den 9 oktober.

Barnen är tonåringar.

De går i högstadiet.

Det blir bråk när de tre papporna

försöker bestämma över dem.

Lekar som börjar på ett roligt sätt

blir plötsligt på allvar.

Det händer farliga saker.

Kända skådespelare spelar papporna.

Gustaf Skarsgård spelar Bill.

Fares Fares spelar Bobo.

Linus Wahlgren spelar Pontus.

Alex Schulman

har gjort filmen.

Han följde med sin dotter

på en liknande skolresa.

– Det var ett stort

misstag att följa med.

Det var en resa från helvetet.

Jag grät i min frus famn

när jag kom hem från resan,

säger Alex Schulman

till nyhetsbyrån TT.

Efter resan skrev han

texten som sedan blev filmen.

Filmen har fått mycket beröm.

Sverige har skickat in filmen

för att tävla om

att vinna priset Oscar i USA.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR