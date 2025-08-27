Kultur
Lyna Khoudri och Fares Fares) spelar i den svenska filmen Eagles of the republic. Den får vara med och tävla om en Oscar. Foto: Ygit Eken/SF
Fares Fares spelar i Tarik Salehs nya film. Den ska få tävla om att vinna en Oscar. Foto: Jessica Gow/TT
Svensk film kan få Oscar
En svensk film som heter
Eagles of the republic
kan ha chans
att få priset Oscar i USA.
Gruppen Filminstitutets
Oscarskommitté har valt ut
den filmen.
Nu ska den tävla mot filmer
från andra länder om att få vara med
i den stora Oscarsgalan nästa år.
Tarik Saleh har gjort filmen.
Fares Fares spelar den stora rollen.
Han spelar en känd
skådespelare i Egypten.
Han blir tvingad att vara med
i en film som hyllar
landets president.
Filmen har inte haft premiär
i Sverige än.
Den börjar gå på bio
den 14 november.
Tarik Saleh har gjort två andra
filmer som hör ihop lite
med den nya filmen.
Den första filmen heter
The Nile Hilton Incident.
Den kom år 2017.
Den andra filmen heter
Boy from heaven.
Den hade också chans
att få en Oscar år 2022.
Alla tre filmer handlar
om politiker i Egypten
som fuskar på olika sätt.
Tarik Saleh är glad
att hans film kan få vara med
och tävla om en Oscar.
– Jag är glad att vi i Sverige
kan välja en film på arabiska
med Fares Fares i huvudrollen,
säger han.
I januari nästa år får vi veta om
Eagles of the republic
får vara med på Oscarsgalan.
Bara fem filmer
från länder i hela världen
får tävla om priset
Bästa internationella film.
En grupp experter väljer
vilka filmer det blir.
I mars nästa år
är det Oscarsgalan.
8 SIDOR
Andra filmer som hade chans
Två andra två filmer från Sverige
hade chans att få tävla om en Oscar.
Men de blev inte valda.
Det var
- Dokumentären
Israel Palestina på svensk tv 1958–1989.
Den kan du se på SVT,
Filmen på SVT.
Den har Göran Hugo Olsson gjort.
- Filmen The dance club
av Lisa Langseth.
Filmen har premiär på bio
den 19 september.
27 augusti 2025