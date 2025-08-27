Svensk film kan få Oscar

En svensk film som heter

Eagles of the republic

kan ha chans

att få priset Oscar i USA.

Gruppen Filminstitutets

Oscarskommitté har valt ut

den filmen.

Nu ska den tävla mot filmer

från andra länder om att få vara med

i den stora Oscarsgalan nästa år.

Tarik Saleh har gjort filmen.

Fares Fares spelar den stora rollen.

Han spelar en känd

skådespelare i Egypten.

Han blir tvingad att vara med

i en film som hyllar

landets president.

Filmen har inte haft premiär

i Sverige än.

Den börjar gå på bio

den 14 november.

Tarik Saleh har gjort två andra

filmer som hör ihop lite

med den nya filmen.

Den första filmen heter

The Nile Hilton Incident.

Den kom år 2017.

Den andra filmen heter

Boy from heaven.

Den hade också chans

att få en Oscar år 2022.

Alla tre filmer handlar

om politiker i Egypten

som fuskar på olika sätt.

Tarik Saleh är glad

att hans film kan få vara med

och tävla om en Oscar.

– Jag är glad att vi i Sverige

kan välja en film på arabiska

med Fares Fares i huvudrollen,

säger han.

I januari nästa år får vi veta om

Eagles of the republic

får vara med på Oscarsgalan.

Bara fem filmer

från länder i hela världen

får tävla om priset

Bästa internationella film.

En grupp experter väljer

vilka filmer det blir.

I mars nästa år

är det Oscarsgalan.

