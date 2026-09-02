Kultur
Linus Wahlgren, Fares Fares och Gustaf Skarsgård i filmen Arkipelag. Foto: Johan Paulin/Scanbox
Alex Schulman har gjort filmen. Foto: Anders Wiklund/TT
Film tävlar om en Oscar
Svenska filmen Arkipelag
av Alex Schulman
ska tävla om
att få vara med på Oscarsgalan.
Det säger organisationen
Svenska Filminstitutet.
De har valt ut filmen.
Det gäller priset
Bästa utländska film.
Men det är inte säkert
att Schulmans film
får vara med
på Oscarsgalan nästa år.
Många länder skickar in
filmer som vill vinna priset.
En jury väljer sedan ut
fem filmer som får vara med
och tävla om priset på galan.
Det brukar bli klart
i slutet på januari.
Oscarsgalan är
den 14 mars nästa år.
Filmen Arkipelag är
Alex Schulmans första film.
Den handlar om tre pappor
som följer med sina barn
på en klassresa.
Filmen är både läskig och rolig.
Den kommer på bio
den 9 oktober.
8 SIDOR/TT
2 september 2026