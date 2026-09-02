Film tävlar om en Oscar

Svenska filmen Arkipelag

av Alex Schulman

ska tävla om

att få vara med på Oscarsgalan.

Det säger organisationen

Svenska Filminstitutet.

De har valt ut filmen.

Det gäller priset

Bästa utländska film.

Men det är inte säkert

att Schulmans film

får vara med

på Oscarsgalan nästa år.

Många länder skickar in

filmer som vill vinna priset.

En jury väljer sedan ut

fem filmer som får vara med

och tävla om priset på galan.

Det brukar bli klart

i slutet på januari.

Oscarsgalan är

den 14 mars nästa år.

Filmen Arkipelag är

Alex Schulmans första film.

Den handlar om tre pappor

som följer med sina barn

på en klassresa.

Filmen är både läskig och rolig.

Den kommer på bio

den 9 oktober.

8 SIDOR/TT