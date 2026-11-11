Han spelar kungen
I våras blev det känt
att det kommer en serie i tv
om Sveriges kung Carl Gustaf
och drottning Silvia.
Den handlar om deras
första tid tillsammans.
Kungaparet gillade inte nyheten
om en serie.
De är rädda att den
inte ska vara sann.
Edvin Endre spelar kungen.
Han förstår att kungen är rädd.
Edvin Endre har läst mycket
om kungen i tidningar.
De har skrivit elaka
saker om kungen ibland.
– Jag vill inte vara elak.
Jag vill göra kungen så
sann som möjligt,
säger Edvin Endre.
Serien visas i Sverige nästa år.
Först på sajten Prime Video
som kostar pengar.
Senare kommer den på SVT.
Serien heter Queen Silvia.
SARAH GREEN OCH TT
tuffing bro