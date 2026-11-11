Han spelar kungen

I våras blev det känt

att det kommer en serie i tv

om Sveriges kung Carl Gustaf

och drottning Silvia.

Den handlar om deras

första tid tillsammans.

Kungaparet gillade inte nyheten

om en serie.

De är rädda att den

inte ska vara sann.

Edvin Endre spelar kungen.

Han förstår att kungen är rädd.

Edvin Endre har läst mycket

om kungen i tidningar.

De har skrivit elaka

saker om kungen ibland.

– Jag vill inte vara elak.

Jag vill göra kungen så

sann som möjligt,

säger Edvin Endre.

Serien visas i Sverige nästa år.

Först på sajten Prime Video

som kostar pengar.

Senare kommer den på SVT.

Serien heter Queen Silvia.

SARAH GREEN OCH TT