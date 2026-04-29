När kungen fyllde år förra året. Foto: Viktoria Bank/TT
Kungen fyller 80 år
Sveriges kung Carl Gustaf
fyller 80 år den 30 april.
Det är på valborg.
Kungen firas i Stockholm.
Dagen börjar med
en gudstjänst i Slottskyrkan.
Sedan hurrar slottets
soldater för kungen.
Barn kan lämna blommor
till kungen vid Stockholms slott.
Födelsedagen slutar med
en stor middag på slottet.
Men vad kommer kungen
att få i present?
Tidigare år har kungen
fått en trombon, en ostkaka
och en barnbok i present.
Det berättar Sveriges Radio.
I år har han redan fått en matta
av riksdagen och regeringen.
Kung Carl Gustaf
var 27 år när han blev kung.
Ingen har varit kung
i Sverige lika länge.
– Jag ska fortsätta att vara kung
så länge jag orkar, säger han.
SVT visar mycket av firandet
under dagen den 30 april.
Den 29 april visar SVT
en intervju med kungen.
Du kan också titta
när du vill på SVT Play.
På sin födelsedag
pratar kungen i radio
om ett särskilt minne.
Du kan lyssna på hans program
i Sveriges Radios app.
Programmet heter
Tankar för dagen.
8 SIDOR/TT
29 april 2026
