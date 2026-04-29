Kungen fyller 80 år

Sveriges kung Carl Gustaf

fyller 80 år den 30 april.

Det är på valborg.

Kungen firas i Stockholm.

Dagen börjar med

en gudstjänst i Slottskyrkan.

Sedan hurrar slottets

soldater för kungen.

Barn kan lämna blommor

till kungen vid Stockholms slott.

Födelsedagen slutar med

en stor middag på slottet.

Men vad kommer kungen

att få i present?

Tidigare år har kungen

fått en trombon, en ostkaka

och en barnbok i present.

Det berättar Sveriges Radio.

I år har han redan fått en matta

av riksdagen och regeringen.

Kung Carl Gustaf

var 27 år när han blev kung.

Ingen har varit kung

i Sverige lika länge.

– Jag ska fortsätta att vara kung

så länge jag orkar, säger han.

SVT visar mycket av firandet

under dagen den 30 april.

Den 29 april visar SVT

en intervju med kungen.

Du kan också titta

när du vill på SVT Play.

På sin födelsedag

pratar kungen i radio

om ett särskilt minne.

Du kan lyssna på hans program

i Sveriges Radios app.

Programmet heter

Tankar för dagen.

8 SIDOR/TT