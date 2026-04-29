Kungen vinkar. Han håller i blommor.

När kungen fyllde år förra året. Foto: Viktoria Bank/TT

Kungen fyller 80 år

Sveriges kung Carl Gustaf
fyller 80 år den 30 april.
Det är på valborg.
Kungen firas i Stockholm.

Dagen börjar med
en gudstjänst i Slottskyrkan.
Sedan hurrar slottets
soldater för kungen.

Barn kan lämna blommor
till kungen vid Stockholms slott.
Födelsedagen slutar med
en stor middag på slottet.

Men vad kommer kungen
att få i present?

Tidigare år har kungen
fått en trombon, en ostkaka
och en barnbok i present.
Det berättar Sveriges Radio.

I år har han redan fått en matta
av riksdagen och regeringen.

Kung Carl Gustaf
var 27 år när han blev kung.
Ingen har varit kung
i Sverige lika länge.

– Jag ska fortsätta att vara kung
så länge jag orkar, säger han.

SVT visar mycket av firandet
under dagen den 30 april.

Den 29 april visar SVT
en intervju med kungen.
Du kan också titta
när du vill på SVT Play.

På sin födelsedag
pratar kungen i radio
om ett särskilt minne.
Du kan lyssna på hans program
i Sveriges Radios app.
Programmet heter
Tankar för dagen.

8 SIDOR/TT

29 april 2026

  1. Ophelia Heine skriver:
    29 april, 2026 kl. 17:13

    Ett stort grattis till Kungen.

  2. Zahra skriver:
    29 april, 2026 kl. 17:29

    Ett stort grattis 🌹🥰

  3. Anonym skriver:
    29 april, 2026 kl. 17:33

    Gratis hans majestät konungen 🇸🇪

  4. AB skriver:
    29 april, 2026 kl. 17:41

    Grattis 🇸🇪👑

  5. Tim skriver:
    29 april, 2026 kl. 18:19

    Ja grattis till kungen och Sven Nordqvist för ni är 80 år Carl Gustav och du så hurra för er

  6. Nile skriver:
    29 april, 2026 kl. 20:34

    Grattis kungen, hoppas du har en fin dag❤🥳🥳😊

  7. Kajsa skriver:
    29 april, 2026 kl. 22:03

    han är snälle våran kung Carl Gustaf. Grattis till dig på 80årsdagen. 😘😘😍

  8. Alex skriver:
    29 april, 2026 kl. 22:06

    GRATIS🎂🎉🥂🧡

