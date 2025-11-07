Sverige
Kung Carl Gustaf och drottning Silvia är på ett möte om klimatet. Foto: Fernando LLano/AP/TT
Kungen pratade om klimatet
Ett möte om klimatet
har startat i staden Belém
i landet Brasilien.
Det är ett mindre möte
före det stora mötet om klimatet
som är nästa vecka.
Många ledare från olika länder
är på det mindre mötet.
Sveriges kung Carl Gustaf
och drottning Silvia
är också där.
Sveriges minister för EU,
Jessica Rosencrantz,
är också där.
Kungen höll ett tal
under mötet
för flera av ledarna.
Han pratade om klimatet.
Han sa att det är viktigt
att följa avtalet om klimatet
som länderna kom överens om
för tio år sedan i Paris.
Det var i Paris som länderna
lovade att minska sina utsläpp
så att klimatet helst
inte blir mer än 1,5 grader varmare.
Kungen sa att länderna
måste kämpa för alla
människor som föds nu
och i framtiden.
– Utsläppen fortsätter att öka.
Den biologiska mångfalden
minskar och ekosystemen
är under enorm press,
sa kungen.
Kungen berättade också
att han var med på
det första mötet om klimatet.
Det var i Stockholm år 1972.
– Det var starten
för att länder skulle
samarbeta om miljön.
Jag förstod då att vi
måste samarbeta över gränserna
för att klara problemen som vi har,
sa kungen.
Nästa vecka startar
det stora mötet om klimatet
i staden Belém.
8 SIDOR/TT
7 november 2025
Det är bra att kungen pratar om miljö! Ett beröm till honom!🙂
håller med mycket
the swedish king is very nice he care about the nature and i like him
😀😎
jag tycker att vårt kungapar är så bra ett bra pr för sverige
mvh Linda 😍😍😍😍😍😍
På starten , vad är om det huvudsyftet runt de möte som försakare söker mellan gången och andra om all som göra klimatet renare. Vi behöver pure luft,ordanserade städer, snygga ,trevliga folkningar. Alla är de deltager på skaper på ett kallt fint klimat.