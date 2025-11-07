Kungen pratade om klimatet

Ett möte om klimatet

har startat i staden Belém

i landet Brasilien.

Det är ett mindre möte

före det stora mötet om klimatet

som är nästa vecka.

Många ledare från olika länder

är på det mindre mötet.

Sveriges kung Carl Gustaf

och drottning Silvia

är också där.

Sveriges minister för EU,

Jessica Rosencrantz,

är också där.

Kungen höll ett tal

under mötet

för flera av ledarna.

Han pratade om klimatet.

Han sa att det är viktigt

att följa avtalet om klimatet

som länderna kom överens om

för tio år sedan i Paris.

Det var i Paris som länderna

lovade att minska sina utsläpp

så att klimatet helst

inte blir mer än 1,5 grader varmare.

Kungen sa att länderna

måste kämpa för alla

människor som föds nu

och i framtiden.

– Utsläppen fortsätter att öka.

Den biologiska mångfalden

minskar och ekosystemen

är under enorm press,

sa kungen.

Kungen berättade också

att han var med på

det första mötet om klimatet.

Det var i Stockholm år 1972.

– Det var starten

för att länder skulle

samarbeta om miljön.

Jag förstod då att vi

måste samarbeta över gränserna

för att klara problemen som vi har,

sa kungen.

Nästa vecka startar

det stora mötet om klimatet

i staden Belém.

