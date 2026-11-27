Bildgalleri
Film om kamp för lag
Judy Heumann
ändrade politiken i USA
på 1970-talet.
Hon kämpade för människor
med funktionsnedsättningar.
På den tiden hade de inte
samma rättigheter som andra.
När politikerna
stoppade en viktig lag
om rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar
blev Judy Heumann arg.
Hon åkte till ett hus
där politikerna jobbade
för att protestera.
Över hundra personer
följde med henne.
Många hade egna
funktionsnedsättningar.
När politikerna
inte lyssnade stannade Judy
och hennes vänner kvar i huset.
De vägrade att åka hem
förrän lagen var godkänd.
Efter 28 dagar i huset
så godkände politikerna lagen.
Nu finns en film om
när Judy Heumann
och hennes vänner
kämpade för lagen.
Det är skådespelare
som spelar personerna i filmen.
Filmen heter Being Heumann.
Den går att se på kanalerna
Apple tv och Prime Video.
Kanalerna kostar pengar.
Judy Heumann dog år 2023.
Hon blev 75 år.
Hon jobbade hela livet
för att göra livet bättre
för personer med
funktionsnedsättningar.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
0 kommentarer
Inga kommentarer.