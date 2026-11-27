Judy Heumann

ändrade politiken i USA

på 1970-talet.

Hon kämpade för människor

med funktionsnedsättningar.

På den tiden hade de inte

samma rättigheter som andra.

När politikerna

stoppade en viktig lag

om rättigheter för personer

med funktionsnedsättningar

blev Judy Heumann arg.

Hon åkte till ett hus

där politikerna jobbade

för att protestera.

Över hundra personer

följde med henne.

Många hade egna

funktionsnedsättningar.

När politikerna

inte lyssnade stannade Judy

och hennes vänner kvar i huset.

De vägrade att åka hem

förrän lagen var godkänd.

Efter 28 dagar i huset

så godkände politikerna lagen.

Nu finns en film om

när Judy Heumann

och hennes vänner

kämpade för lagen.

Det är skådespelare

som spelar personerna i filmen.

Filmen heter Being Heumann.

Den går att se på kanalerna

Apple tv och Prime Video.

Kanalerna kostar pengar.

Judy Heumann dog år 2023.

Hon blev 75 år.

Hon jobbade hela livet

för att göra livet bättre

för personer med

funktionsnedsättningar.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR