Sverige

En flera våningar hög byggnad med rundade hörn fotad underifrån.

Domstolen tingsrätten i staden Lund. Foto: Johan Nilsson/TT

Misstänkt våldtäkt i färdtjänsten

Det ska bli en rättegång
mot en chaufför
som kör taxi för färdtjänsten.

Chauffören är misstänkt
för att ha våldtagit en kvinna
som han skulle köra.

Det hände i juni
under en resa i Skåne.

Chauffören är 50 år.
Kvinnan som åkte
med färdtjänsten är 25 år.

Chauffören säger
att han inte gjort något fel.
Han säger att kvinnan
ville ha sex.
Det skriver tidningen
Kristianstadsbladet.

Personer som åker med
färdtjänsten har
olika funktionsnedsättningar.

8 SIDOR/TT

4 september 2026

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4 kommentarer
  1. Therése skriver:
    4 september, 2026 kl. 09:35

    Och sen undrar folk varför man röstar på SD… Det här är ju exakt den typen av händelser som gör att man förstår varför SD vill se bakgrundskontroller av färdtjänstchaufförer.

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  2. V skriver:
    4 september, 2026 kl. 11:30

    Rösta rätt sd är det bästa.

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  3. Ester skriver:
    4 september, 2026 kl. 11:58

    oj låter hämskt.är arg på taxsi chafören😤

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  4. vidar skriver:
    4 september, 2026 kl. 11:59

    jag läste inte sååååååååå….. okej jag slutar😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

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