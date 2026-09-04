Misstänkt våldtäkt i färdtjänsten

Det ska bli en rättegång

mot en chaufför

som kör taxi för färdtjänsten.

Chauffören är misstänkt

för att ha våldtagit en kvinna

som han skulle köra.

Det hände i juni

under en resa i Skåne.

Chauffören är 50 år.

Kvinnan som åkte

med färdtjänsten är 25 år.

Chauffören säger

att han inte gjort något fel.

Han säger att kvinnan

ville ha sex.

Det skriver tidningen

Kristianstadsbladet.

Personer som åker med

färdtjänsten har

olika funktionsnedsättningar.

8 SIDOR/TT