Sverige
Domstolen tingsrätten i staden Lund. Foto: Johan Nilsson/TT
Misstänkt våldtäkt i färdtjänsten
Det ska bli en rättegång
mot en chaufför
som kör taxi för färdtjänsten.
Chauffören är misstänkt
för att ha våldtagit en kvinna
som han skulle köra.
Det hände i juni
under en resa i Skåne.
Chauffören är 50 år.
Kvinnan som åkte
med färdtjänsten är 25 år.
Chauffören säger
att han inte gjort något fel.
Han säger att kvinnan
ville ha sex.
Det skriver tidningen
Kristianstadsbladet.
Personer som åker med
färdtjänsten har
olika funktionsnedsättningar.
8 SIDOR/TT
4 september 2026
Och sen undrar folk varför man röstar på SD… Det här är ju exakt den typen av händelser som gör att man förstår varför SD vill se bakgrundskontroller av färdtjänstchaufförer.
Rösta rätt sd är det bästa.
oj låter hämskt.är arg på taxsi chafören😤
jag läste inte sååååååååå….. okej jag slutar😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀