Hon fick inte skriva fritt

Forskaren Pinar Selek

kommer från Turkiet.

Men hon kan inte bo där.

Hon har tvingats fly.

Hon är anklagad för

allvarliga brott i Turkiet.

Det hände efter att hon

skrivit om folk

i den kurdiska gruppen PKK.

Gruppen är förbjuden i Turkiet.

Turkiet är inte ett fritt land.

Där kan författare, journalister

och vanligt folk få fängelse

för sådant de skriver.

Till exempel om de skriver

om gruppen PKK.

Flera turkiska författare

och journalister är straffade

med fängelse i Turkiet

för saker de skrivit.

En del har flytt från Turkiet

till andra länder

för att slippa straff.

Pinar Selek bor i Frankrike.

Där fortsätter hon att skriva.

Hon ger också ut en tidning

om kvinnors rättigheter.

Nu får Pinar Selek ett fint pris

av svenska gruppen PEN.

Gruppen delar ut priset varje år

till någon som kämpar

för människors rätt att prata

och skriva fritt, yttrandefrihet.

Priset delas ut den 15 november

i Stockholm.

15 november är en särskild dag

för yttrandefrihet.

Dagen kallas

Fängslade författares dag.

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