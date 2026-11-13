Hon fick inte skriva fritt
Forskaren Pinar Selek
kommer från Turkiet.
Men hon kan inte bo där.
Hon har tvingats fly.
Hon är anklagad för
allvarliga brott i Turkiet.
Det hände efter att hon
skrivit om folk
i den kurdiska gruppen PKK.
Gruppen är förbjuden i Turkiet.
Turkiet är inte ett fritt land.
Där kan författare, journalister
och vanligt folk få fängelse
för sådant de skriver.
Till exempel om de skriver
om gruppen PKK.
Flera turkiska författare
och journalister är straffade
med fängelse i Turkiet
för saker de skrivit.
En del har flytt från Turkiet
till andra länder
för att slippa straff.
Pinar Selek bor i Frankrike.
Där fortsätter hon att skriva.
Hon ger också ut en tidning
om kvinnors rättigheter.
Nu får Pinar Selek ett fint pris
av svenska gruppen PEN.
Gruppen delar ut priset varje år
till någon som kämpar
för människors rätt att prata
och skriva fritt, yttrandefrihet.
Priset delas ut den 15 november
i Stockholm.
15 november är en särskild dag
för yttrandefrihet.
Dagen kallas
Fängslade författares dag.
8 SIDOR
- Yttrandefrihet är rätten
att prata och skriva fritt.
I många länder har folk
inte rätt att göra det.
- År 2025 satt över 400 författare
och 500 journalister
satt i fängelse i olika länder.
- Eritrea, Nordkorea och Kina
är några av de sämsta länderna
för yttrandefrihet.
- Några svenskar som blivit fängslade
för att de skrivit fritt är
- Journalisten Dawit Isaak.
Han är fängslad i Eritrea sedan år 2001.
- Författaren Gui Minhai.
Han är fängslad i Kina sedan år 2015.
- Journalisten Joakim Medin.
Han var fängslad i Turkiet i 51 dagar år 2025.
Han är fortfarande anklagad för brott där.
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