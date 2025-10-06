Fler böcker förbjuds

Det blir vanligare

att böcker blir förbjudna

i skolor och på bibliotek

i världen.

Bara i USA har 16 tusen

böcker blivit förbjudna

de senaste åren.

Det är ofta grupper

som styr i skolor, myndigheter

eller politiker som

förbjuder böcker.

Områdena Florida, Texas

och Tennessee är de som

förbjuder mest böcker.

Det beror ofta på att böckerna

handlar om hbtqi, våld

eller sexuellt våld.

Författaren Stephen King

skriver om skräck.

Han är en av världens

mest lästa författare.

Hans böcker är också bland dem

som har blivit förbjudna mest

i USAs skolor.

Det visar en undersökning

från organisationen Pen.

Den här veckan ordnar

Pen en särskild vecka

om yttrandefrihet

och förbjudna böcker,

Banned books week.

Det handlar om människors

rätt att skriva och prata fritt.

