Kultur

  • 2024 TIFF -

    Författaren Stephen King är en av dem vars böcker ofta blir förbjudna i skolor i USA. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

  • WEB_INRIKES

    Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta var förbjuden i landet Tjeckoslovakien på 1980-talet. Foto: Pontus Lundahl/TT

  • WEB_INRIKES

    Åsa Bergman, Annika Lindgren och Hanna Nordell från svenska Pen visar den nya boken av Bröderna Lejonhjärta. Nu ges boken ut igen i Tjeckoslovakien. Foto: Pontus Lundahl/TT

Fler böcker förbjuds

Det blir vanligare
att böcker blir förbjudna
i skolor och på bibliotek
i världen.

Bara i USA har 16 tusen
böcker blivit förbjudna
de senaste åren.

Det är ofta grupper
som styr i skolor, myndigheter
eller politiker som
förbjuder böcker.

Områdena Florida, Texas
och Tennessee är de som
förbjuder mest böcker.

Det beror ofta på att böckerna
handlar om hbtqi, våld
eller sexuellt våld.

Författaren Stephen King
skriver om skräck.
Han är en av världens
mest lästa författare.
Hans böcker är också bland dem
som har blivit förbjudna mest
i USAs skolor.

Det visar en undersökning
från organisationen Pen.

Den här veckan ordnar
Pen en särskild vecka
om yttrandefrihet
och förbjudna böcker,
Banned books week.
Det handlar om människors
rätt att skriva och prata fritt.

8 SIDOR/TT

Bröderna Lejonhjärta förbjöds

  • Astrid Lindgrens bok
    Bröderna Lejonhjärta
    var förbjuden i landet Tjeckoslovakien
    på 1980-talet.
  • Boken handlar om att vara modig
    och våga säga ifrån
    mot de som har makt.
  • Tjeckoslovakien
    styrdes av kommunister.
    De bestämde vilka böcker
    som fick komma ut.
    Det fanns inte yttrandefrihet
    i landet.
  • Nu har boken Bröderna Lejonhjärta
    tryckts igen. I boken finns också
    flera nya texter om yttrandefrihet
    och förbjudna böcker.
  • Astrid Lindgrens barnbarn
    Annika Lindgren tror att Astrid
    skulle ha blivit mycket arg
    över alla förbjudna böcker.
    – När böcker förbjuds
    stoppas barns
    och vuxnas fantasi,
    säger hon.
En hand bläddrar i en bok. På uppslaget syns tecknade bilder. Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta var förbjuden i landet Tjeckoslovakien på 1980-talet. Foto: Pontus Lundahl/TT

6 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar