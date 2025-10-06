Kultur
Författaren Stephen King är en av dem vars böcker ofta blir förbjudna i skolor i USA. Foto: Chris Pizzello/AP/TT
Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta var förbjuden i landet Tjeckoslovakien på 1980-talet. Foto: Pontus Lundahl/TT
Åsa Bergman, Annika Lindgren och Hanna Nordell från svenska Pen visar den nya boken av Bröderna Lejonhjärta. Nu ges boken ut igen i Tjeckoslovakien. Foto: Pontus Lundahl/TT
Fler böcker förbjuds
Det blir vanligare
att böcker blir förbjudna
i skolor och på bibliotek
i världen.
Bara i USA har 16 tusen
böcker blivit förbjudna
de senaste åren.
Det är ofta grupper
som styr i skolor, myndigheter
eller politiker som
förbjuder böcker.
Områdena Florida, Texas
och Tennessee är de som
förbjuder mest böcker.
Det beror ofta på att böckerna
handlar om hbtqi, våld
eller sexuellt våld.
Författaren Stephen King
skriver om skräck.
Han är en av världens
mest lästa författare.
Hans böcker är också bland dem
som har blivit förbjudna mest
i USAs skolor.
Det visar en undersökning
från organisationen Pen.
Den här veckan ordnar
Pen en särskild vecka
om yttrandefrihet
och förbjudna böcker,
Banned books week.
Det handlar om människors
rätt att skriva och prata fritt.
Bröderna Lejonhjärta förbjöds
- Astrid Lindgrens bok
Bröderna Lejonhjärta
var förbjuden i landet Tjeckoslovakien
på 1980-talet.
- Boken handlar om att vara modig
och våga säga ifrån
mot de som har makt.
- Tjeckoslovakien
styrdes av kommunister.
De bestämde vilka böcker
som fick komma ut.
Det fanns inte yttrandefrihet
i landet.
- Nu har boken Bröderna Lejonhjärta
tryckts igen. I boken finns också
flera nya texter om yttrandefrihet
och förbjudna böcker.
- Astrid Lindgrens barnbarn
Annika Lindgren tror att Astrid
skulle ha blivit mycket arg
över alla förbjudna böcker.
– När böcker förbjuds
stoppas barns
och vuxnas fantasi,
säger hon.
6 oktober 2025