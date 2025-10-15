Tidningar säger nej till regler

USAs myndighet för försvar

har nyligen bestämt

nya hårdare regler

för journalister som kommer dit.

Men de flesta företag för nyheter

säger nej till de hårdare reglerna.

Nu finns risken att de

inte längre får komma

på möten för journalister

i myndighetens hus, Pentagon.

Det säger ministern Pete Hegseth.

Han styr myndigheten.

Reglerna handlar bland annat

om att myndigheten vill styra

vilken information som

journalisterna får skriva om.

Journalister får inte längre

prata med vem de vill

på myndigheten.

Det gör det svårt att få information

från personer som vill vara hemliga.

Ministern Pete Hegseth säger

att reglerna är till

för att skydda USA.

Men reglerna har fått mycket kritik.

Reglerna kan bryta

mot USAs lagar om yttrandefrihet.

Det säger organisationer för

tidningar, tv och radio.

Många tycker också

att människor har rätt

att få fri information

om vad myndigheten gör.

Folket i USA betalar

mycket pengar i skatt

till myndigheten för

USAs militärer och försvar.

Myndigheten har nyligen bytt namn.

Donald Trump bestämde att det

skulle heta departementet för krig.

8 SIDOR/TT