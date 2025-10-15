Världen
Ett möte för journalister inne i Pentagon. Ministern Pete Hegseth och en militär står längst fram. Foto: Alex Brandon/AP/TT
Tidningar säger nej till regler
USAs myndighet för försvar
har nyligen bestämt
nya hårdare regler
för journalister som kommer dit.
Men de flesta företag för nyheter
säger nej till de hårdare reglerna.
Nu finns risken att de
inte längre får komma
på möten för journalister
i myndighetens hus, Pentagon.
Det säger ministern Pete Hegseth.
Han styr myndigheten.
Reglerna handlar bland annat
om att myndigheten vill styra
vilken information som
journalisterna får skriva om.
Journalister får inte längre
prata med vem de vill
på myndigheten.
Det gör det svårt att få information
från personer som vill vara hemliga.
Ministern Pete Hegseth säger
att reglerna är till
för att skydda USA.
Men reglerna har fått mycket kritik.
Reglerna kan bryta
mot USAs lagar om yttrandefrihet.
Det säger organisationer för
tidningar, tv och radio.
Många tycker också
att människor har rätt
att få fri information
om vad myndigheten gör.
Folket i USA betalar
mycket pengar i skatt
till myndigheten för
USAs militärer och försvar.
Myndigheten har nyligen bytt namn.
Donald Trump bestämde att det
skulle heta departementet för krig.
8 SIDOR/TT
15 oktober 2025