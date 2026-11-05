Kultur
Hon ler och håller i en röd julgranskula.
Carina Bergfeldt pratar i SVT på julafton. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hon pratar i tv i jul

Journalisten Carina Bergfeldt
ska presentera
programmen i tv på julafton.
Hon är årets julvärd i SVT.

– Det är så roligt, nervöst
och det finaste uppdrag
du kan få.

Det säger Carina Bergfeldt.

Det är första gången
hon ska prata i tv på julafton.

Carina Bergfeldt är 46 år.
Hon har jobbat på SVT
sedan år 2016.

Hon har varit journalist
i USA för SVT.

I programmet Carina Bergfeldt
intervjuade hon kändisar.

Nyligen gjorde hon programmet
Alla mina bokstäver.
Det handlar om när hon får
diagnosen adhd.

– Carina Bergfeldt är
en fantastisk berättare.

Det säger Eva Beckman.
Hon är chef för SVTs program.

8 SIDOR/TT

Tidigare julvärdar i tv

2025 Siw Malmqvist

2024 Mark Levengood

2023 David Batra

2022 Babben Larsson

2021 Tareq Taylor

2020 Lars Lerin

2019 Marianne Mörck

2018 Kattis Ahlström

2017 Erik Haag och Lotta Lundgren

2016 Sanna Nielsen

2015 Gina Dirawi

2014 Henrik Dorsin

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3 kommentarer

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