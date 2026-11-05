Hon pratar i tv i jul

Journalisten Carina Bergfeldt

ska presentera

programmen i tv på julafton.

Hon är årets julvärd i SVT.

– Det är så roligt, nervöst

och det finaste uppdrag

du kan få.

Det säger Carina Bergfeldt.

Det är första gången

hon ska prata i tv på julafton.

Carina Bergfeldt är 46 år.

Hon har jobbat på SVT

sedan år 2016.

Hon har varit journalist

i USA för SVT.

I programmet Carina Bergfeldt

intervjuade hon kändisar.

Nyligen gjorde hon programmet

Alla mina bokstäver.

Det handlar om när hon får

diagnosen adhd.

– Carina Bergfeldt är

en fantastisk berättare.

Det säger Eva Beckman.

Hon är chef för SVTs program.

8 SIDOR/TT