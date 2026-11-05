Hon pratar i tv i jul
Journalisten Carina Bergfeldt
ska presentera
programmen i tv på julafton.
Hon är årets julvärd i SVT.
– Det är så roligt, nervöst
och det finaste uppdrag
du kan få.
Det säger Carina Bergfeldt.
Det är första gången
hon ska prata i tv på julafton.
Carina Bergfeldt är 46 år.
Hon har jobbat på SVT
sedan år 2016.
Hon har varit journalist
i USA för SVT.
I programmet Carina Bergfeldt
intervjuade hon kändisar.
Nyligen gjorde hon programmet
Alla mina bokstäver.
Det handlar om när hon får
diagnosen adhd.
– Carina Bergfeldt är
en fantastisk berättare.
Det säger Eva Beckman.
Hon är chef för SVTs program.
8 SIDOR/TT
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Vad bra då,
nice, hoppas hon inte gör 67 i år som förra året
Var hon inte skådespelare också?