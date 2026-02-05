SVT måste spara pengar

SVT måste spara

över 300 miljoner kronor.

Det beror på att kanalen TV4

har slutat att finnas för folk

som använder antenn.

SVT får inte sluta.

De måste finnas

för folk som använder antenn.

Men det kostar pengar.

SVT och TV4 har tidigare

betalat tillsammans.

Nu måste SVT betala allt.

SVT har bett regeringen

om extra pengar.

Men SVT har inte fått några.

Nu kommer SVT

att behöva sluta

med vissa program.

Ett av programmen som slutar

är populära Carina Bergfeldt.

Där intervjuar journalisten

Carina Bergfeldt kända personer.

– Vi kommer att behöva göra

färre och billigare program.

Det säger SVTs chef

Ann Lagercrantz.

Det är inte känt

hur många anställda

som måste sluta på SVT.

Förra året fick SVT

ungefär fem miljarder kronor.

Pengarna kommer från skatten

som folk i Sverige betalar.

8 SIDOR/TT