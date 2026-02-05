Kultur

Vi ser utsidan av ett hus. Det står SVT på huset.

SVTs hus i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

SVT måste spara pengar

SVT måste spara
över 300 miljoner kronor.

Det beror på att kanalen TV4
har slutat att finnas för folk
som använder antenn.

SVT får inte sluta.
De måste finnas
för folk som använder antenn.
Men det kostar pengar.
SVT och TV4 har tidigare
betalat tillsammans.
Nu måste SVT betala allt.

SVT har bett regeringen
om extra pengar.
Men SVT har inte fått några.

Nu kommer SVT
att behöva sluta
med vissa program.

Ett av programmen som slutar
är populära Carina Bergfeldt.
Där intervjuar journalisten
Carina Bergfeldt kända personer.

– Vi kommer att behöva göra
färre och billigare program.

Det säger SVTs chef
Ann Lagercrantz.

Det är inte känt
hur många anställda
som måste sluta på SVT.

Förra året fick SVT
ungefär fem miljarder kronor.
Pengarna kommer från skatten
som folk i Sverige betalar.

8 SIDOR/TT

5 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Blipville spelaren skriver:
    5 februari, 2026 kl. 12:53

    Jag kommer ihåg att SVT la ner online spelet Blipville för spara pengar.
    Kommer de lägga ner något annat den här gången.

    Svara
  2. Blipville spelaren skriver:
    5 februari, 2026 kl. 12:56

    Om de tar tillbaka Blipville, då jag skulle gärna att betala prenumeration på TV4/SVT varje månad.

    Svara
