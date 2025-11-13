Kultur
Artisten Siw Malmkvist ska presentera programmen i SVT på julafton. Foto: Anders Wiklund/TT
Hon är årets julvärd
Artisten Siw Malmkvist
blir årets julvärd i SVT.
Hon ska presentera
programmen i tv på julafton.
Det berättade SVT
på torsdagen.
– Jag får en varm känsla
över att vara värd
på julafton, säger Siw Malmkvist.
Det är första gången
hon är julvärd i tv.
Hon säger att hon
blev förvånad när hon
fick frågan om att vara värd.
– Varför jag? tänkte jag.
Men sedan fick jag höra
att det är ett fint
och viktigt jobb, säger hon.
Siw Malmkvist är 88 år.
Hon har varit känd
som artist sedan år 1959.
Då var hon med i programmet
Hylands hörna i tv.
Samma år vann hon
Melodifestivalen
med låten Augustin.
Siw Malmkvist är också
känd för låtar som
Slit och släng,
Mamma är lik sin mamma
och Tunna skivor.
Nyligen kom en film
om Siw Malmkvists liv.
Den heter Siw.
8 SIDOR/TT
Tidigare julvärdar i tv
2024 Mark Levengood
2023 David Batra
2022 Babben Larsson
2021 Tareq Taylor
2020 Lars Lerin
2019 Marianne Mörck
2018 Kattis Ahlström
2017 Erik Haag och Lotta Lundgren
2016 Sanna Nielsen
2015 Gina Dirawi
2014 Henrik Dorsin
13 november 2025