Hon är årets julvärd

Artisten Siw Malmkvist

blir årets julvärd i SVT.

Hon ska presentera

programmen i tv på julafton.

Det berättade SVT

på torsdagen.

– Jag får en varm känsla

över att vara värd

på julafton, säger Siw Malmkvist.

Det är första gången

hon är julvärd i tv.

Hon säger att hon

blev förvånad när hon

fick frågan om att vara värd.

– Varför jag? tänkte jag.

Men sedan fick jag höra

att det är ett fint

och viktigt jobb, säger hon.

Siw Malmkvist är 88 år.

Hon har varit känd

som artist sedan år 1959.

Då var hon med i programmet

Hylands hörna i tv.

Samma år vann hon

Melodifestivalen

med låten Augustin.

Siw Malmkvist är också

känd för låtar som

Slit och släng,

Mamma är lik sin mamma

och Tunna skivor.

Nyligen kom en film

om Siw Malmkvists liv.

Den heter Siw.

8 SIDOR/TT