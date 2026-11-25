Ingen köpte batmobilen.

Det är bilen

som figuren Batman

kör i filmer.

Batman är en känd superhjälte.

Bilen var till salu

på en auktion i USA.

En hemlig person

ville sälja batmobilen.

Personen ville ha

minst 33 miljoner dollar

för att sälja den.

Det är ungefär

330 miljoner svenska kronor.

Men ingen ville betala

så mycket.

Batmobilen är från år 1992.

Den var med i filmen

Batman – återkomsten.

Det finns bara

tre batmobiler

i hela världen.

8 SIDOR/TT