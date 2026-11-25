Ingen köpte Batmans bil
Ingen köpte batmobilen.
Det är bilen
som figuren Batman
kör i filmer.
Batman är en känd superhjälte.
Bilen var till salu
på en auktion i USA.
En hemlig person
ville sälja batmobilen.
Personen ville ha
minst 33 miljoner dollar
för att sälja den.
Det är ungefär
330 miljoner svenska kronor.
Men ingen ville betala
så mycket.
Batmobilen är från år 1992.
Den var med i filmen
Batman – återkomsten.
Det finns bara
tre batmobiler
i hela världen.
8 SIDOR/TT
😍🥰😊Jag vill försöka spara till den!!!
det kommer inte räcka att bara spara skapa ett företag isstälet
Jag budar en skrapad Triss och en använd biobiljett