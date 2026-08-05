Kultur

Han sitter upp och ner på ett hus och tittar i en mobil.

Tom Holland spelar spindelmannen i en ny film. Många har sett den. Foto: Sony Pictures

Populär hjälte på bio

För första gången på fem år
finns en ny film
om hjälten spindelmannen.
Han kallas för spiderman
på engelska.

Filmen heter
Spider-Man: Brand new day.
Den går på bio just nu.

Tom Holland spelar
filmens superhjälte.
Han har spelat
spindelmannen tidigare.

Filmen blev
en stor succé i USA.
Ingen film har tjänat
så mycket pengar som den.

I Sverige vill också
många se filmen.

Hittills har över 250 tusen
personer sett den på bio.
Det är rekord i år.

Inte sedan tiden
med viruset corona
har så många sett
en film på bio.

Filmen hade premiär
den 30 juli.
Den kommer att visas
i flera veckor till.

8 SIDOR

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5 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. Måns skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 10:52

    Filmen verkar spännande och kul men kanske lite läskig.

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  2. tjena skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 16:40

    tjena måns

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