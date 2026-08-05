Kultur
Tom Holland spelar spindelmannen i en ny film. Många har sett den. Foto: Sony Pictures
Populär hjälte på bio
För första gången på fem år
finns en ny film
om hjälten spindelmannen.
Han kallas för spiderman
på engelska.
Filmen heter
Spider-Man: Brand new day.
Den går på bio just nu.
Tom Holland spelar
filmens superhjälte.
Han har spelat
spindelmannen tidigare.
Filmen blev
en stor succé i USA.
Ingen film har tjänat
så mycket pengar som den.
I Sverige vill också
många se filmen.
Hittills har över 250 tusen
personer sett den på bio.
Det är rekord i år.
Inte sedan tiden
med viruset corona
har så många sett
en film på bio.
Filmen hade premiär
den 30 juli.
Den kommer att visas
i flera veckor till.
8 SIDOR
Har du eller ska du se filmen?
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5 augusti 2026
Filmen verkar spännande och kul men kanske lite läskig.
tjena måns