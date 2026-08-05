Populär hjälte på bio

För första gången på fem år

finns en ny film

om hjälten spindelmannen.

Han kallas för spiderman

på engelska.

Filmen heter

Spider-Man: Brand new day.

Den går på bio just nu.

Tom Holland spelar

filmens superhjälte.

Han har spelat

spindelmannen tidigare.

Filmen blev

en stor succé i USA.

Ingen film har tjänat

så mycket pengar som den.

I Sverige vill också

många se filmen.

Hittills har över 250 tusen

personer sett den på bio.

Det är rekord i år.

Inte sedan tiden

med viruset corona

har så många sett

en film på bio.

Filmen hade premiär

den 30 juli.

Den kommer att visas

i flera veckor till.

8 SIDOR

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