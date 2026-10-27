Batman hjälper britter

En person som klär ut sig

till superhjälten Batman

hjälper folk i staden London

i Storbritannien.

Ingen vet vem personen är.

Batman betalar bensin

till människor som tankar.

Han säljer billig choklad

och lagar hål i asfalten.

– Människor har det svårt.

Jag vill hjälpa dem.

Det säger personen

till nyhetskanalen BBC.

Själv tycker han inte

att han är en hjälte.

Han säger att alla

kan hjälpa andra människor.

Figuren som hjälper britterna

har ungefär 100 tusen följare

på sitt konto

i appen Instagram.

8 SIDOR/TT

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