Världen

En svart figur som ser ut som Batman syns mot en blå himmel.

En person som är utklädd till superhjälten Batman. Foto: Jae C. Hong)/AP/TT

Batman hjälper britter

En person som klär ut sig
till superhjälten Batman
hjälper folk i staden London
i Storbritannien.
Ingen vet vem personen är.

Batman betalar bensin
till människor som tankar.
Han säljer billig choklad
och lagar hål i asfalten.

– Människor har det svårt.
Jag vill hjälpa dem.

Det säger personen
till nyhetskanalen BBC.

Själv tycker han inte
att han är en hjälte.
Han säger att alla
kan hjälpa andra människor.

Figuren som hjälper britterna
har ungefär 100 tusen följare
på sitt konto
i appen Instagram.

8 SIDOR/TT

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27 oktober 2026

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