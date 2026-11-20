Många pratar om henne
Elizabeth Holmes från USA
startade företaget Theranos.
Det var år 2003.
Hon ville tjäna pengar
på billiga och enkla blodprover.
Hon sa att hon
kommit på en teknik
som kunde testa sjukdomar
med bara en droppe blod
från en person.
Men det fanns ett problem.
Det var inte sant.
En domstol dömde Holmes
för brottet bedrägeri år 2022.
Straffet blev över elva års fängelse.
Holmes hade lurat folk
att satsa mycket pengar
på hennes företag, sa domstolen.
Nu finns en ny film
om Elizabeth Holmes.
Den heter
You can see everything.
Det betyder
Du kan se allting.
I filmen får vi följa Holmes
den sista månaden
innan hon ska lämna sin familj
och åka till fängelset.
Nathan Fielder har gjort filmen.
Han bor hemma hos Holmes
och intervjuar henne.
Det är en dokumentär.
Filmen är nästan
tre timmar lång.
Den har fått högsta betyget
av många experter på film.
Lördagen den 21 november
har filmen premiär på bio i Sverige.
8 SIDOR/TT
Bra hon hamna i fängelse
VAAAAAAAAA!!😮😮😮
VAAAAAA!!😮😮
NEÄÄ,VARFÖR LURDE HON FOLK PÅ PERNGARR😤😤
nejjjjj😡
Kanske snart i framtiden