Elizabeth Holmes från USA

startade företaget Theranos.

Det var år 2003.

Hon ville tjäna pengar

på billiga och enkla blodprover.

Hon sa att hon

kommit på en teknik

som kunde testa sjukdomar

med bara en droppe blod

från en person.

Men det fanns ett problem.

Det var inte sant.

En domstol dömde Holmes

för brottet bedrägeri år 2022.

Straffet blev över elva års fängelse.

Holmes hade lurat folk

att satsa mycket pengar

på hennes företag, sa domstolen.

Nu finns en ny film

om Elizabeth Holmes.

Den heter

You can see everything.

Det betyder

Du kan se allting.

I filmen får vi följa Holmes

den sista månaden

innan hon ska lämna sin familj

och åka till fängelset.

Nathan Fielder har gjort filmen.

Han bor hemma hos Holmes

och intervjuar henne.

Det är en dokumentär.

Filmen är nästan

tre timmar lång.

Den har fått högsta betyget

av många experter på film.

Lördagen den 21 november

har filmen premiär på bio i Sverige.

8 SIDOR/TT