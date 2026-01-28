Kultur
Victor Beer, Joel Adolphson och Emil Beer i gruppen I just want to be cool. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT
Deras film kommer snart
De tre killarna i gruppen
I just want to be cool
har gjort en film.
Den kommer snart.
Filmen heter Skurkarnas skurk.
Den handlar om Stephanie
som är tolv år
och vill bli superhjälte.
Filmen har premiär
på bio den 6 februari.
Det finns fler svenska filmer
som kommer på bio.
Här är två av dem:
• Den svenska länken
handlar om svenskar
som försöker rädda judar
under andra världskriget.
Henrik Dorsin, Sissela Benn
och Johan Glans är med.
Filmen har premiär
på bio den 6 februari.
• Strejkarna
är en dokumentär.
Den handlar om Greta Thunberg
och andra ungdomar.
De strejkade för klimatet
utanför riksdagen i Stockholm.
Filmen har premiär
på bio den 15 maj.
MARTIN HANBERG OCH TT
28 januari 2026
SÅJA JAG HAR REDAN LÄST ALLA BÖCKER KUL ATT DET KOMMER EN FILM!!!🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
jaaaaaaaadå jag har läst alla böcker redan så det kommer vara spänande se en film av den.🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
yeeees YEEEEEEES🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳😎🥳🥳🥳🥳
Leeeeetttssssss gooooooooo🥳🥳🥳🥳
Det blir roligt
Älskar IJustWantTooBeCool
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳👍