Deras film kommer snart

De tre killarna i gruppen

I just want to be cool

har gjort en film.

Den kommer snart.

Filmen heter Skurkarnas skurk.

Den handlar om Stephanie

som är tolv år

och vill bli superhjälte.

Filmen har premiär

på bio den 6 februari.

Det finns fler svenska filmer

som kommer på bio.

Här är två av dem:

• Den svenska länken

handlar om svenskar

som försöker rädda judar

under andra världskriget.

Henrik Dorsin, Sissela Benn

och Johan Glans är med.

Filmen har premiär

på bio den 6 februari.

• Strejkarna

är en dokumentär.

Den handlar om Greta Thunberg

och andra ungdomar.

De strejkade för klimatet

utanför riksdagen i Stockholm.

Filmen har premiär

på bio den 15 maj.

MARTIN HANBERG OCH TT