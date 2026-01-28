Kultur

Tre unga män som tittar in i kameran.

Victor Beer, Joel Adolphson och Emil Beer i gruppen I just want to be cool. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Deras film kommer snart

De tre killarna i gruppen
I just want to be cool
har gjort en film.
Den kommer snart.

Filmen heter Skurkarnas skurk.
Den handlar om Stephanie
som är tolv år
och vill bli superhjälte.

Filmen har premiär
på bio den 6 februari.

Det finns fler svenska filmer
som kommer på bio.
Här är två av dem:

• Den svenska länken 
handlar om svenskar
som försöker rädda judar
under andra världskriget.

Henrik Dorsin, Sissela Benn
och Johan Glans är med.
Filmen har premiär
på bio den 6 februari.

• Strejkarna 
är en dokumentär.
Den handlar om Greta Thunberg
och andra ungdomar.

De strejkade för klimatet
utanför riksdagen i Stockholm.
Filmen har premiär
på bio den 15 maj.

MARTIN HANBERG OCH TT

28 januari 2026

7 kommentarer
  1. Ijustwonttobecool skriver:
    28 januari, 2026 kl. 12:44

    SÅJA JAG HAR REDAN LÄST ALLA BÖCKER KUL ATT DET KOMMER EN FILM!!!🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

  2. ijustwanabecool älskaren skriver:
    28 januari, 2026 kl. 12:45

    jaaaaaaaadå jag har läst alla böcker redan så det kommer vara spänande se en film av den.🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

  3. Fbk skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:26

    yeeees YEEEEEEES🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳😎🥳🥳🥳🥳

  4. Ijwtbc skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:46

    Leeeeetttssssss gooooooooo🥳🥳🥳🥳

  5. Mousa skriver:
    28 januari, 2026 kl. 14:01

    Det blir roligt

  6. Pookie skriver:
    28 januari, 2026 kl. 14:01

    Älskar IJustWantTooBeCool

  7. 🥳! skriver:
    28 januari, 2026 kl. 14:02

    🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳👍

