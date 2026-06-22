Kanske har du hört

berättelsen om Robin Hood?

Folk började att berätta

om Robin Hood för många

hundra år sedan.

De berättade om hjälten

Robin Hood som tog från de rika

och gav till de fattiga.

Ingen vet egentligen

om Robin Hood

har funnits på riktigt.

Men i berättelsen bor han

i Sherwoodskogen i England.

Skogen finns i verkligheten.

En gång när han var jagad

tog han skydd under en ek.

Eken finns också på riktigt.

Många åker och tittar på den.

Men eken har inte mått bra.

Folk har länge försökt rädda den.

De har ställt stöd under grenarna.

Den här våren fick inte

trädet några löv.

Efter flera år med torka

och värme dog trädet.

Men även om eken är död

ska den vara kvar.

Den är ändå viktig för naturen.

Den 26 juni kommer

en ny film om Robin Hood.

Filmen heter

The death of Robin Hood.

Den svenska skådespelaren

Bill Skarsgård är med i filmen.

Han spelar Lille John

som är Robin Hoods vän.

Om du är elva år får

du se filmen på bio

tillsammans med en vuxen.

Om du har fyllt femton

får du se den själv.

8 SIDOR/TT