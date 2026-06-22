Kultur
Hugh Jackman spelar Robin Hood och Bill Skarsgård spelar Lille John. Foto: Noble Entertainment
Robin Hoods ek har dött. Foto: Simon Dawson/AP/TT
Ny film om Robin Hood
Kanske har du hört
berättelsen om Robin Hood?
Folk började att berätta
om Robin Hood för många
hundra år sedan.
De berättade om hjälten
Robin Hood som tog från de rika
och gav till de fattiga.
Ingen vet egentligen
om Robin Hood
har funnits på riktigt.
Men i berättelsen bor han
i Sherwoodskogen i England.
Skogen finns i verkligheten.
En gång när han var jagad
tog han skydd under en ek.
Eken finns också på riktigt.
Många åker och tittar på den.
Men eken har inte mått bra.
Folk har länge försökt rädda den.
De har ställt stöd under grenarna.
Den här våren fick inte
trädet några löv.
Efter flera år med torka
och värme dog trädet.
Men även om eken är död
ska den vara kvar.
Den är ändå viktig för naturen.
Den 26 juni kommer
en ny film om Robin Hood.
Filmen heter
The death of Robin Hood.
Den svenska skådespelaren
Bill Skarsgård är med i filmen.
Han spelar Lille John
som är Robin Hoods vän.
Om du är elva år får
du se filmen på bio
tillsammans med en vuxen.
Om du har fyllt femton
får du se den själv.
8 SIDOR/TT
22 juni 2026
Ni menar att Robin Hood dör här?
Jag har länge gillat Robin Hood!