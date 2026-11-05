Brott mot grundlagen

Nu blir det ett brott

mot Sveriges viktigaste lag,

grundlagen, att inte erkänna

Förintelsen eller folkmord.

Förintelsen var när miljoner judar

dödades av nazister i Tyskland

under andra världskriget.

Brottet gäller också den

som hetsar mot en folkgrupp.

Det har Sveriges riksdag bestämt.

Den som nekar till att

Förintelsen har hänt

kan redan i dag

bli dömd för brottet

hets mot folkgrupp.

Men ändringen kan göra det enklare

att straffa människor

som skriver hat mot folkgrupper

på internet.

Brottet strider mot grundlagarna

om tryckfrihet och yttrandefrihet.

När en grundlag ska ändras

måste riksdagen rösta två gånger.

Det måste också ha varit

ett val mellan röstningarna.

Nu har riksdagen röstat

två gånger.

Grundlagarna säger

hur landet ska styras.

Lagarna ska skydda medborgarnas

frihet och rättigheter.

8 SIDOR/TT