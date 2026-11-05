Brott mot grundlagen
Nu blir det ett brott
mot Sveriges viktigaste lag,
grundlagen, att inte erkänna
Förintelsen eller folkmord.
Förintelsen var när miljoner judar
dödades av nazister i Tyskland
under andra världskriget.
Brottet gäller också den
som hetsar mot en folkgrupp.
Det har Sveriges riksdag bestämt.
Den som nekar till att
Förintelsen har hänt
kan redan i dag
bli dömd för brottet
hets mot folkgrupp.
Men ändringen kan göra det enklare
att straffa människor
som skriver hat mot folkgrupper
på internet.
Brottet strider mot grundlagarna
om tryckfrihet och yttrandefrihet.
När en grundlag ska ändras
måste riksdagen rösta två gånger.
Det måste också ha varit
ett val mellan röstningarna.
Nu har riksdagen röstat
två gånger.
Grundlagarna säger
hur landet ska styras.
Lagarna ska skydda medborgarnas
frihet och rättigheter.
8 SIDOR/TT
I Sverige finns flera hundra lagar.
Alla lagar finns i en bok
som heter Sveriges rikes lag.
Det finns fyra lagar som är
viktigare än alla andra.
Det är grundlagarna.
Grundlagarna är
- regeringsformen
- tryckfrihetsförordningen
- lagen om yttrandefrihet
- successionsordningen.
Sverige är en demokrati.
Det är folket som ska bestämma
vilka som ska styra landet.
Det står i regeringsformen.
Alla som vill får skriva
en bok eller göra en tidning.
Vi behöver inte berätta
för någon vad vi ska skriva.
Det står i tryckfrihetsförordningen.
I Sverige har alla rätt
att säga vad de vill.
Det står i lagen
om yttrandefrihet.
Att vi ska ha en kung
och drottning står
i successionsordningen.
Där står det också att deras
äldsta barn ska bli Sveriges
nästa kung eller drottning.
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