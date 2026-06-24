Mer kritik mot Israel

Israel gör brottet folkmord

på palestinier i området Gaza.

Det säger flera experter

och organisationer.

Folkmord är ett av de

allvarligaste brotten

mot människor som finns.

Det är när människor

dödar många andra människor

på grund av vilka de är.

Nu har det kommit en ny

undersökning

från en grupp experter

i Förenta Nationerna, FN.

Den säger att Israels militärer

dödar barn i Gaza med flit.

Barnen har skador som visar

att militärerna skjutit dem med flit.

Det säger läkare som gruppen

har intervjuat.

Samma experter sa i september

att Israel gör folkmord i Gaza.

Folkmordet har fortsatt

trots att det är paus i kriget

i Gaza sedan i höstas.

Det säger gruppen.

Israel säger att gruppens

undersökning inte stämmer.

Under pausen har minst

265 barn dödats.

Flera hundra har skadats.

Sedan kriget i Gaza

började år 2023

har fler än 20 tusen barn

dödats i Israels attacker.

Det säger FNs grupp

för barn Unicef.

Nyligen kom också en annan

undersökning från FN.

Den visade att gruppen Hamas

som styr Gaza har slagit

och dödat flera palestinier

under kriget med Israel.

8 SIDOR/TT