Världen
Barn som bor i tält i Gaza hämtar vatten. Foto: Abdel Kareem.
Mer kritik mot Israel
Israel gör brottet folkmord
på palestinier i området Gaza.
Det säger flera experter
och organisationer.
Folkmord är ett av de
allvarligaste brotten
mot människor som finns.
Det är när människor
dödar många andra människor
på grund av vilka de är.
Nu har det kommit en ny
undersökning
från en grupp experter
i Förenta Nationerna, FN.
Den säger att Israels militärer
dödar barn i Gaza med flit.
Barnen har skador som visar
att militärerna skjutit dem med flit.
Det säger läkare som gruppen
har intervjuat.
Samma experter sa i september
att Israel gör folkmord i Gaza.
Folkmordet har fortsatt
trots att det är paus i kriget
i Gaza sedan i höstas.
Det säger gruppen.
Israel säger att gruppens
undersökning inte stämmer.
Under pausen har minst
265 barn dödats.
Flera hundra har skadats.
Sedan kriget i Gaza
började år 2023
har fler än 20 tusen barn
dödats i Israels attacker.
Det säger FNs grupp
för barn Unicef.
Nyligen kom också en annan
undersökning från FN.
Den visade att gruppen Hamas
som styr Gaza har slagit
och dödat flera palestinier
under kriget med Israel.
8 SIDOR/TT
Kriget i Gaza
- Det har varit krig
i området Gaza
sedan oktober år 2023.
- Då attackerade Hamas
människor i Israel.
- Sedan dess krigar Israel
mot gruppen Hamas
som styr i Gaza.
- Nu har det varit
paus i kriget i flera månader.
- Men trots pausen
har attacker i Gaza fortsatt.
- Israel och Hamas
anklagar varandra
för att bryta mot
reglerna för pausen.
24 juni 2026
Hela världen har sett under det här kriget att Israel gör folkmord och döda oskyldiga människor, men inget land vagar säga sanningen 😠
Jag stöttar Gaza och Hamas. Men jag känner inte igen Hamas. De är palestinier, det betyder muslimer.
OCH muslimer gör ALDRIG så!!
Att döda oskyldiga från deras hemland! Uf!
MAJA_vad vet du om hamas? Alltså om de dödade folk på festivalen -så i så fall de är terrorister! Kan du förklara för mig???😮
Hamas är inte trovärdig
Håller med hamas är dålig .haram
Hamas grundades 1987 under det palestinska upproret som kallas den första intifadan. Organisationen växte fram bland palestinier som motsatte sig den israeliska ockupationen av områden som Gaza och Västbanken.
Hamas är både en politisk rörelse och en väpnad organisation. Den styr Gaza sedan 2007. Hamas har genomfört attacker mot Israel, inklusive attacker mot civila, vilket gör att många länder klassar den som en terroristorganisation. Samtidigt säger Hamas att den kämpar för palestiniernas rättigheter och mot den israeliska ockupationen.
Israel har å sin sida kritiserats för militära operationer, blockaden av Gaza och andra åtgärder som har orsakat stort lidande för palestinska civila. Konflikten är lång, komplicerad och har lett till att många oskyldiga människor på båda sidor har drabbats.
Den sunnimuslimska,terrorstämpade organisationen hamas utför dödliga attacker i syfte att utplåna Israel och upprätta en självständig palestinsk stat.hamas är en terrorgrupp.
Israel vill bara dra ner hus i hela södra Libanon och ta kontroll över hela Gaza och inte lämna dom och jag tycker att Israel inte borde finnas i Mellanöstern om dom vill förstöra utan då kan dom gå tillbaka till Tyskland eller Afrika utan om dom vill leva här så måste dom visa respekt mot araber och muslimer ok Israel borde inte finnas som stat
Och heja heja hamas
Maja, gå och hjälp den rädda terroristen – sitt inte bara här.
Heja Israel🇮🇱
Vad hände i Israel den 7 oktober 2023 Maja?
👤 Andreas
Hamas är en palestinsk organisation som styr Gaza och har genomfört attacker mot Israel, inklusive mot civila. Därför klassas den som terroristorganisation av flera länder. Samtidigt säger Hamas att de kämpar mot israelisk kontroll och för en palestinsk stat. Konflikten är lång och väldigt komplex.
👤 Baja
Det här är en väldigt känslig konflikt där människor på båda sidor lider. Jag tycker det är viktigt att hålla diskussionen saklig och inte förolämpa andra eller uppmana till hat.
👤 Peter
Den 7 oktober 2023 attackerade Hamas Israel från Gaza. Många civila dödades och människor togs som gisslan. Det blev startpunkten för det nuvarande kriget mellan Israel och Hamas, som har lett till stora konsekvenser för både israeler och palestinier.
👤Alex
Konflikten är mer komplex än så. Israel är en erkänd stat och har kritiserats för sina handlingar i Gaza, men båda sidor har orsakat lidande för civila.
Hamas är palestinsk islamistiskt organisation och väpnat grupp.
MAJA-går det prata med HAMAS??? Jag tror att det är unga män som är hjärntvättade…deras boss sitter någonstans och solar sig och har 10 eskort bredvid och folk dör och hela världen bråkar sig på grund av dem! tror de på Koran???
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂
Israel måste avockuperade tillbaka till tillhör Palestina och Gaza 50 % och Israel 50 % måste överens. Då Hamas kan avsluta ett krig.