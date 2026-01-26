Kultur
Hannah Arnesen. Foto: Jessica Gow/TT
Hannah Arnesens teckning av trädgården. Bakom persiennerna var mormors sovrum. Illustration: Hannah Arnesen
Film om hennes mormor
Hannah Arnesens mormor Rut
flydde från nazisterna.
Rut skickades till Sverige
strax innan andra världskriget
började år 1939.
Rut var ett av ungefär
500 judiska barn
som kom till Sverige
från Tyskland.
Flera i Ruts familj
blev dödade av nazisterna.
Det säger Hannah Arnesen.
– Min mormor blev 98 år.
Hon berättade mycket
om sina föräldrar
och de andra.
Hon hade 30 kusiner.
Nästan alla dog i Förintelsen.
Hanna Arnesens mormor
var ofta mycket ledsen.
– Hon hade nästan alltid
persiennerna neddragna
i sitt sovrum. Utanför låg
morfars trädgård,
säger Hannah Arnesen.
Hon ska göra en film
om sin mormor.
Filmen heter Arv.
Nu har Hannah Arnesen
fått ett pris.
Priset handlar om
att minnas Förintelsen.
Det är 600 tusen kronor.
Hanna Arnesen ska använda
pengarna till att göra filmen.
Filmen ska gå att se
på SVT när den är klar.
Förintelsen
- Förintelsen hände
under andra världskriget.
- Kriget var mellan
åren 1939 och 1945.
- Tyskland krigade
mot många andra länder.
- Nazisterna hade makten i Tyskland.
Deras ledare hette Adolf Hitler.
- Nazisterna tyckte inte att judar
var lika mycket värda.
Under andra världskriget
dödade nazisterna många
miljoner judar i särskilda läger.
- Fler än sex miljoner människor
blev dödade i nazisternas läger.
Det kallas Förintelsen.
- Den 27 januari varje år är
en särskild dag
då vi ska minnas Förintelsen.
Vi ska minnas det som hände
för att det aldrig ska hända igen.
