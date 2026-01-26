Film om hennes mormor

Hannah Arnesens mormor Rut

flydde från nazisterna.

Rut skickades till Sverige

strax innan andra världskriget

började år 1939.

Rut var ett av ungefär

500 judiska barn

som kom till Sverige

från Tyskland.

Flera i Ruts familj

blev dödade av nazisterna.

Det säger Hannah Arnesen.

– Min mormor blev 98 år.

Hon berättade mycket

om sina föräldrar

och de andra.

Hon hade 30 kusiner.

Nästan alla dog i Förintelsen.

Hanna Arnesens mormor

var ofta mycket ledsen.

– Hon hade nästan alltid

persiennerna neddragna

i sitt sovrum. Utanför låg

morfars trädgård,

säger Hannah Arnesen.

Hon ska göra en film

om sin mormor.

Filmen heter Arv.

Nu har Hannah Arnesen

fått ett pris.

Priset handlar om

att minnas Förintelsen.

Det är 600 tusen kronor.

Hanna Arnesen ska använda

pengarna till att göra filmen.

Filmen ska gå att se

på SVT när den är klar.

