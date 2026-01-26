Kultur

  • WEB_INRIKES

    Hannah Arnesen. Foto: Jessica Gow/TT

  • arv

    Hannah Arnesens teckning av trädgården. Bakom persiennerna var mormors sovrum. Illustration: Hannah Arnesen

Film om hennes mormor

Hannah Arnesens mormor Rut
flydde från nazisterna.
Rut skickades till Sverige
strax innan andra världskriget
började år 1939.

Rut var ett av ungefär
500 judiska barn
som kom till Sverige
från Tyskland.

Flera i Ruts familj
blev dödade av nazisterna.
Det säger Hannah Arnesen.

– Min mormor blev 98 år.
Hon berättade mycket
om sina föräldrar
och de andra.
Hon hade 30 kusiner.
Nästan alla dog i Förintelsen.

Hanna Arnesens mormor
var ofta mycket ledsen.

– Hon hade nästan alltid
persiennerna neddragna
i sitt sovrum. Utanför låg
morfars trädgård,
säger Hannah Arnesen.

Hon ska göra en film
om sin mormor.
Filmen heter Arv.

Nu har Hannah Arnesen
fått ett pris.
Priset handlar om
att minnas Förintelsen.
Det är 600 tusen kronor.

Hanna Arnesen ska använda
pengarna till att göra filmen.
Filmen ska gå att se
på SVT när den är klar.

8 SIDOR/TT

Förintelsen

  • Förintelsen hände
    under andra världskriget.
  • Kriget var mellan
    åren 1939 och 1945.
  • Tyskland krigade
    mot många andra länder.
  • Nazisterna hade makten i Tyskland.
    Deras ledare hette Adolf Hitler.
  • Nazisterna tyckte inte att judar
    var lika mycket värda.
    Under andra världskriget
    dödade nazisterna många
    miljoner judar i särskilda läger.
  • Fler än sex miljoner människor
    blev dödade i nazisternas läger.
    Det kallas Förintelsen.
  • Den 27 januari varje år är
    en särskild dag
    då vi ska minnas Förintelsen.
    Vi ska minnas det som hände
    för att det aldrig ska hända igen.

26 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar