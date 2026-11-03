FUB vill ha bättre lag
Alla partier i riksdagen
vill att personer med intellektuell
funktionsnedsättning ska kunna
leva som andra.
Men lagen LSS som ska göra
det möjligt fungerar dåligt.
Lagen fungerar olika
i olika kommuner.
Nu verkar det också dröja
innan Sverige får
en ny regering.
Därför vill organisationen FUB
att alla partier kommer överens
om en bättre lag
för personer med
funktionsnedsättning.
Anders Lago är ledare i FUB.
Han säger att rätten till LSS
inte fungerar i många kommuner.
– Personer med allvarliga
funktionsnedsättningar
som de ofta har hela livet
får nej på sina ansökningar.
De får ingen bostad.
Eller så får de beslut
som bara gäller en viss tid,
säger han.
Det är också färre personer
som får hjälp av
kontaktperson, ledsagare
och personlig assistans.
Anders Lago tycker att partierna
borde komma överens
om en bättre LSS.
Det har partierna lyckats göra
när det gäller utvisningar
av tonåringar.
SARAH GREEN
- År 1994 kom lagen LSS.
LSS betyder lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
- LSS ska se till att barn och vuxna
med funktionsnedsättningar
kan leva på ett bra sätt.
- Den som behöver mycket hjälp
ska ha rätt att få en personlig assistent.
Det är kommunerna
och ibland Försäkringskassan
som bestämmer om hjälpen.
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