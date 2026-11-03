FUB vill ha bättre lag

Alla partier i riksdagen

vill att personer med intellektuell

funktionsnedsättning ska kunna

leva som andra.

Men lagen LSS som ska göra

det möjligt fungerar dåligt.

Lagen fungerar olika

i olika kommuner.

Nu verkar det också dröja

innan Sverige får

en ny regering.

Därför vill organisationen FUB

att alla partier kommer överens

om en bättre lag

för personer med

funktionsnedsättning.

Anders Lago är ledare i FUB.

Han säger att rätten till LSS

inte fungerar i många kommuner.

– Personer med allvarliga

funktionsnedsättningar

som de ofta har hela livet

får nej på sina ansökningar.

De får ingen bostad.

Eller så får de beslut

som bara gäller en viss tid,

säger han.

Det är också färre personer

som får hjälp av

kontaktperson, ledsagare

och personlig assistans.

Anders Lago tycker att partierna

borde komma överens

om en bättre LSS.

Det har partierna lyckats göra

när det gäller utvisningar

av tonåringar.

SARAH GREEN