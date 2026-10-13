Sverige
Jens Persson klarar det mesta själv. Men han vet att många behöver mer hjälp än vad de får. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Jens Persson vill göra samhället ännu bättre för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
FUB fyller 70 år. Jens Persson är med i organisationen. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Han jobbar för FUB
Nu fyller organisationen FUB 70 år.
FUB arbetar för personer med
intellektuell funktionsnedsättning, IF.
Mycket har blivit bättre
de senaste 70 åren.
Lagen LSS började gälla år 1994.
Då ändrades mycket.
Lagen ger personer med vissa
funktionsnedsättningar
rätt att få stöd.
De ska kunna bestämma mer
över sina liv och leva som andra.
De särskilda hemmen
där personer med IF
blev instängda har stängt.
Nu ska alla kunna leva ett bra liv.
– Men det är inte alltid vi kan det,
säger Jens Persson som jobbar för FUB.
Han tycker att mycket
fortfarande behöver bli bättre.
- Han vill ha mer personal på boenden.
- Han vill ha bättre färdtjänst.
- Han vill ha fler LSS-boenden
som gruppbostäder och serviceboenden.
– Politikerna sparar mycket på LSS.
Min tjej har fått nej tre gånger
på frågan om att få en kontaktperson, säger han.
Jens vet att många behöver hjälp
av en kontaktperson som kan stötta
och hjälpa till med saker utanför hemmet.
– Jag hade det själv för 30 år sedan.
Nu klarar jag det mesta själv, säger han.
Jens Persson är 52 år.
Han bor i en egen lägenhet
i ett boende i Tyresö
utanför Stockholm.
– Personal kommer till mig
en gång i veckan, säger han.
Han städar hemma själv.
Han jobbar på daglig verksamhet.
Han promenerar
och spelar bowling.
Varje onsdag åker han
till träffar med aktiviteter
i en lokal i Tyresö.
På fredagar är det disco.
– Vi åker dit tillsammans,
jag och min flickvän.
Vi hjälper varandra, säger han.
Sedan i våras är han vald
att vara med i styrelsen
för gruppen Inre Ringen.
Det är en del av FUB.
Han är vald för fyra år.
– Det är kul att se
vad jag kan göra, säger han.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
- FUB är en organisation
för personer med
intellektuell funktionsnedsättning
och deras familjer.
- Fler än 25 tusen personer
är medlemmar i FUB.
- FUB arbetar för att personer med
intellektuell funktionsnedsättning
ska kunna leva bra liv
och själva bestämma över sina liv.
- FUB vill att den som
behöver ska kunna få hjälp.
Lagen LSS ger många rätt till hjälp.
- Intellektuell funktionsnedsättning
brukar kallas IF.
13 oktober 2026