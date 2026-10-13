Han jobbar för FUB

Nu fyller organisationen FUB 70 år.

FUB arbetar för personer med

intellektuell funktionsnedsättning, IF.

Mycket har blivit bättre

de senaste 70 åren.

Lagen LSS började gälla år 1994.

Då ändrades mycket.

Lagen ger personer med vissa

funktionsnedsättningar

rätt att få stöd.

De ska kunna bestämma mer

över sina liv och leva som andra.

De särskilda hemmen

där personer med IF

blev instängda har stängt.

Nu ska alla kunna leva ett bra liv.

– Men det är inte alltid vi kan det,

säger Jens Persson som jobbar för FUB.

Han tycker att mycket

fortfarande behöver bli bättre.

Han vill ha mer personal på boenden.

Han vill ha bättre färdtjänst.

Han vill ha fler LSS-boenden

som gruppbostäder och serviceboenden.

– Politikerna sparar mycket på LSS.

Min tjej har fått nej tre gånger

på frågan om att få en kontaktperson, säger han.

Jens vet att många behöver hjälp

av en kontaktperson som kan stötta

och hjälpa till med saker utanför hemmet.

– Jag hade det själv för 30 år sedan.

Nu klarar jag det mesta själv, säger han.

Jens Persson är 52 år.

Han bor i en egen lägenhet

i ett boende i Tyresö

utanför Stockholm.

– Personal kommer till mig

en gång i veckan, säger han.

Han städar hemma själv.

Han jobbar på daglig verksamhet.

Han promenerar

och spelar bowling.

Varje onsdag åker han

till träffar med aktiviteter

i en lokal i Tyresö.

På fredagar är det disco.

– Vi åker dit tillsammans,

jag och min flickvän.

Vi hjälper varandra, säger han.

Sedan i våras är han vald

att vara med i styrelsen

för gruppen Inre Ringen.

Det är en del av FUB.

Han är vald för fyra år.

– Det är kul att se

vad jag kan göra, säger han.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR