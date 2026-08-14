Sverige
Simon Mourujärvi får rätt till personlig assistans efter sju års kamp. Hans syster Emma Mourujärvi har hjälpt honom. Foto: Privat
Simon får rätt till hjälp
Simon Mourujärvi
blev av med
sin personliga assistans
för sju år sedan.
Innan dess fick han hjälp
80 timmar i veckan.
Myndigheterna bestämde
att han inte längre skulle få det.
Simon Mourujärvi är 30 år
och bor i Olofström i Blekinge.
Han har flera funktionsnedsättningar.
Han behöver mycket hjälp
för att klara sin vardag.
Storasyster Emma Mourujärvi
och familjen har kämpat i sju år
för att Simon ska få rätt
till hjälp igen.
De har klagat på
myndigheternas beslut
till domstolar.
De har haft möten med kommunen
och skrivit många mejl.
Nu har familjen vunnit.
Simon Mourujärvi
får rätt till hjälp igen.
Till och med mer än tidigare.
– Jag önskar ingen
att behöva kämpa
så länge som vi har gjort,
säger Emma till 8 Sidor.
På måndag ska Simon Mourujärvi
flytta in i en egen lägenhet.
Där kommer han att ha hjälp
av assistenter varje dag.
– Han är jättestolt över det,
säger Emma Mourujärvi.
Hon har skrivit en bok
om familjens kamp.
Simon, vuxen på egna villkor,
heter den.
Emma säljer boken.
Hon hoppas att boken
kan hjälpa andra familjer
som kämpar för att få
rätt till hjälp.
Emma Mourujärvi glömmer aldrig
när Försäkringskassan ringde
och sa att hennes bror
ska få hjälp igen.
– Det var som att vinna
högsta vinsten, säger hon.
SARAH GREEN/8 SIDOR
Lagen LSS
- År 1994 kom lagen LSS.
LSS står för lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
- LSS ska se till att barn och vuxna
med funktionsnedsättningar
kan leva på ett bra sätt.
- Den som behöver mycket hjälp
ska ha rätt att få
en personlig assistent.
- Det är kommunerna
och ibland Försäkringskassan
som bestämmer om hjälpen.
14 augusti 2026
klart att Simon har rätt till hjälp😘😘😎
🙂
Det känns ej okej att låta någon vänta 7 år för få personlig assistans, speciellt om man hade det innan.
LSS har blivit för mycket strikta. Det blivit svårare för få LSS. De tänker aldrig utanför boxen.
Det har fuskats mycket inom assistans många har fått utan att det behövdes .så det är mycket strikt nu ,man måste verkligen utreda ordentligt.
… – Jag tillhör rätt personkrets men blev nekad pga symtom från min OCD.
Jag får väl leva på bidrag resten av livet. Eftersom jag får inte stöd som jag behöver för kunna jobba, så jag kan lika gärna ha sjukersättning då jag duger ändå inte. Jag misslyckas hela tiden, även inom LSS.
Segern är din Simon! 🙂