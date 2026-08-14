Simon får rätt till hjälp

Simon Mourujärvi

blev av med

sin personliga assistans

för sju år sedan.

Innan dess fick han hjälp

80 timmar i veckan.

Myndigheterna bestämde

att han inte längre skulle få det.

Simon Mourujärvi är 30 år

och bor i Olofström i Blekinge.

Han har flera funktionsnedsättningar.

Han behöver mycket hjälp

för att klara sin vardag.

Storasyster Emma Mourujärvi

och familjen har kämpat i sju år

för att Simon ska få rätt

till hjälp igen.

De har klagat på

myndigheternas beslut

till domstolar.

De har haft möten med kommunen

och skrivit många mejl.

Nu har familjen vunnit.

Simon Mourujärvi

får rätt till hjälp igen.

Till och med mer än tidigare.

– Jag önskar ingen

att behöva kämpa

så länge som vi har gjort,

säger Emma till 8 Sidor.

På måndag ska Simon Mourujärvi

flytta in i en egen lägenhet.

Där kommer han att ha hjälp

av assistenter varje dag.

– Han är jättestolt över det,

säger Emma Mourujärvi.

Hon har skrivit en bok

om familjens kamp.

Simon, vuxen på egna villkor,

heter den.

Emma säljer boken.

Hon hoppas att boken

kan hjälpa andra familjer

som kämpar för att få

rätt till hjälp.

Emma Mourujärvi glömmer aldrig

när Försäkringskassan ringde

och sa att hennes bror

ska få hjälp igen.

– Det var som att vinna

högsta vinsten, säger hon.

SARAH GREEN/8 SIDOR

Svårare att få assistans