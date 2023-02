Kansas City vann Super Bowl

Det har varit final

i amerikansk fotboll i USA.

Finalen heter Super Bowl.

Det var lagen

Kansas City Chiefs

och Philadelphia Eagles

som mötte varandra.

Det blev mycket jämnt.

Det stod 35–35 i poäng.

Med bara några sekunder kvar

gjorde Harrison Butker

poäng för sitt lag Kansas City.

Och Kansas City vann med 38–35.

I matchens paus

var det show av

artisten Rihanna.

Hon sjöng delar

av sina låtar,

bland andra

Only girl in the world,

We found love,

Umbrella och Diamonds.

Rihanna är gravid

med sitt andra barn.

Hon fick sitt första barn

i maj förra året.

Hon är tillsammans

med rapparen Asap Rocky.

8 SIDOR/TT