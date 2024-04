Ny film om Ace of Base

Gruppen Ace of Base

är från Göteborg.

De är mest kända för låtar

som The sign

och All that she wants.

Men de hade många

fler kända låtar.

Under några år på 1990-talet

var de ett av världens

mest populära band.

Nu kommer en film

om Ace of Base, en dokumentär.

Den är i tre delar och

heter Ace of Base

– All that she wants.

Filmen handlar

om gruppens succé

från början till slut.

Men den handlar också

om bråk i gruppen.

Jenny Berggren är

med och berättar i filmen.

Hon sjöng i Ace of Base

tillsammans med sin syster

Malin Berggren.

De andra medlemmarna

i gruppen var deras bror

Jonas Berggren

och Ulf Ekberg.

– Tänk att en vanlig person

som jag fick vara med

om allt det där,

säger Jenny Berggren.

Hon hoppas att filmen

om Ace of Base ska göra

så att de som tittar

vågar följa sina egna drömmar.

Filmen är gjord av Jens von Reis.

Den har premiär på sajten Viaplay

och på kanalen TV3 den 1 maj.

8 SIDOR/TT