Sport
Alexia Putellas och Harry Kane. Foto: Kin Cheung/AP/TT
De är bäst på fotboll
Harry Kane och Alexia Putellas
är bäst i världen på fotboll.
I måndags fick de
priset Ballon d’Or.
Det är fotbollens finaste pris.
Priset delades ut på en gala
i London i Storbritannien.
Många trodde
att Lamine Yamal
eller Kylian Mbappé
skulle få herrarnas pris.
Men det blev Harry Kane
från Storbritannien.
Han spelar i laget
Bayern München i Tyskland.
Det är första gången han får priset.
– Jag vet nästan inte
vad jag ska säga.
Det sa Harry Kane
när han tog emot priset.
Alexia Putellas har fått
Ballon d’Or två gånger tidigare.
Hon kommer från Spanien
och spelar i laget Barcelona.
– Tack så mycket.
Jag är jätteglad över
att få priset igen,
sa Alexia Putellas.
Felicia Schröder från Sverige
hade chans att vinna priset
för bästa unga spelare.
Men det priset fick i stället
Vicky López från Spanien.
Ballon d’Or är franska
och betyder guldboll.
8 SIDOR/TT
27 oktober 2026