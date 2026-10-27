De är bäst på fotboll

Harry Kane och Alexia Putellas

är bäst i världen på fotboll.

I måndags fick de

priset Ballon d’Or.

Det är fotbollens finaste pris.

Priset delades ut på en gala

i London i Storbritannien.

Många trodde

att Lamine Yamal

eller Kylian Mbappé

skulle få herrarnas pris.

Men det blev Harry Kane

från Storbritannien.

Han spelar i laget

Bayern München i Tyskland.

Det är första gången han får priset.

– Jag vet nästan inte

vad jag ska säga.

Det sa Harry Kane

när han tog emot priset.

Alexia Putellas har fått

Ballon d’Or två gånger tidigare.

Hon kommer från Spanien

och spelar i laget Barcelona.

– Tack så mycket.

Jag är jätteglad över

att få priset igen,

sa Alexia Putellas.

Felicia Schröder från Sverige

hade chans att vinna priset

för bästa unga spelare.

Men det priset fick i stället

Vicky López från Spanien.

Ballon d’Or är franska

och betyder guldboll.

8 SIDOR/TT