Sport

Två porträtt. De tackar för priset från en scen.

Ousmane Dembélé och Aitana Bonmatí fick fint pris. Foto: AP/TT

De är bäst i världen

Ballon d’Or är ett fint pris.
Det går till årets
bästa spelare i fotboll.
En kvinna och en man får priset.

I måndags delades priset ut
i Paris i Frankrike.

Aitana Bonmatí från Spanien
fick priset för kvinnor.
Det är tredje året i rad
som hon får priset.

Aitana Bonmatí
spelar i laget Barcelona.

– Det här trodde jag aldrig
när jag var barn.
Då trodde jag inte ens att
det fanns fotboll för damer.

Det sa Bonmatí när hon
tackade för priset.

Ousmane Dembélé
fick priset för män.
Han kommer från Frankrike.
Han spelar i laget Paris Saint-Germain.
Det är första gången han får priset.

Den franska tidningen
France Football
delar ut priset.

Ballon d’Or är franska
och betyder guldboll.

8 SIDOR/TT

23 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. arab slaktaren😈 skriver:
    23 september, 2025 kl. 10:41

    jag är först! och bra att Dembele vann😀

    Svara
  2. 67 skriver:
    23 september, 2025 kl. 11:09

    dembele är bäst hann är bra

    Svara
  3. Hemligt🌭🍺😡 skriver:
    23 september, 2025 kl. 11:54

    Kul att dembele vann

    Svara
  4. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    23 september, 2025 kl. 12:08

    FIN!!!🙂

    Svara
  5. naherfghg skriver:
    23 september, 2025 kl. 13:49

    robbed

    Svara
  6. wilmer skriver:
    23 september, 2025 kl. 16:39

    om lamine skulle fått priset skulle jag alldrig kolla på ballon dor

    Svara
