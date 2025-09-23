Sport
De är bäst i världen
Ballon d’Or är ett fint pris.
Det går till årets
bästa spelare i fotboll.
En kvinna och en man får priset.
I måndags delades priset ut
i Paris i Frankrike.
Aitana Bonmatí från Spanien
fick priset för kvinnor.
Det är tredje året i rad
som hon får priset.
Aitana Bonmatí
spelar i laget Barcelona.
– Det här trodde jag aldrig
när jag var barn.
Då trodde jag inte ens att
det fanns fotboll för damer.
Det sa Bonmatí när hon
tackade för priset.
Ousmane Dembélé
fick priset för män.
Han kommer från Frankrike.
Han spelar i laget Paris Saint-Germain.
Det är första gången han får priset.
Den franska tidningen
France Football
delar ut priset.
Ballon d’Or är franska
och betyder guldboll.
