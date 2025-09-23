De är bäst i världen

Ballon d’Or är ett fint pris.

Det går till årets

bästa spelare i fotboll.

En kvinna och en man får priset.

I måndags delades priset ut

i Paris i Frankrike.

Aitana Bonmatí från Spanien

fick priset för kvinnor.

Det är tredje året i rad

som hon får priset.

Aitana Bonmatí

spelar i laget Barcelona.

– Det här trodde jag aldrig

när jag var barn.

Då trodde jag inte ens att

det fanns fotboll för damer.

Det sa Bonmatí när hon

tackade för priset.

Ousmane Dembélé

fick priset för män.

Han kommer från Frankrike.

Han spelar i laget Paris Saint-Germain.

Det är första gången han får priset.

Den franska tidningen

France Football

delar ut priset.

Ballon d’Or är franska

och betyder guldboll.

8 SIDOR/TT