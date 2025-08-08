De kan få fint pris

Ballon d’Or är

ett viktigt pris.

Det går till årets

bästa spelare i fotboll.

En kvinna och

en man får priset.

I år kan två svenska

spelare få priset.

Det är Viktor Gyökeres

och Johanna Rytting Kaneryd.

De är med på en lista

med 30 män och 30 kvinnor

som kan få priset.

Viktor Gyökeres har gjort

succé i laget Sporting Lissabon

från Portugal.

Han gjorde 52 mål på 52 matcher.

Nyligen började

han spela i laget Arsenal

från Storbritannien.

Det är länge sedan

en svensk man hade chansen

att få priset Ballon d’Or.

Senast var Zlatan Ibrahimovic.

Han var med på listan år 2016.

Johanna Rytting Kaneryd

spelar i laget Chelsea

i Storbritannien.

De vann sin serie.

Rytting Kaneryd var även

med i Sveriges landslag i EM.

Priset Ballon d’Or

delas ut på en fest

i Paris den 22 september.

