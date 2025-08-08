Sport
Johanna Rytting Kaneryd och Viktor Gyökeres. Foto: TT
De kan få fint pris
Ballon d’Or är
ett viktigt pris.
Det går till årets
bästa spelare i fotboll.
En kvinna och
en man får priset.
I år kan två svenska
spelare få priset.
Det är Viktor Gyökeres
och Johanna Rytting Kaneryd.
De är med på en lista
med 30 män och 30 kvinnor
som kan få priset.
Viktor Gyökeres har gjort
succé i laget Sporting Lissabon
från Portugal.
Han gjorde 52 mål på 52 matcher.
Nyligen började
han spela i laget Arsenal
från Storbritannien.
Det är länge sedan
en svensk man hade chansen
att få priset Ballon d’Or.
Senast var Zlatan Ibrahimovic.
Han var med på listan år 2016.
Johanna Rytting Kaneryd
spelar i laget Chelsea
i Storbritannien.
De vann sin serie.
Rytting Kaneryd var även
med i Sveriges landslag i EM.
Priset Ballon d’Or
delas ut på en fest
i Paris den 22 september.
8 SIDOR/TT
8 augusti 2025
