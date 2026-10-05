Sport

  • Oliver Solberg

    Oliver Solberg från Sverige tävlar i rally. Foto: TGR Gazoo Racing/NTB/TT

  • Finland Rally Auto Racing

    Oliver Solberg kör sin bil i en tävlingen i rally. Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva/AP/TT

Han förlorade guldet

Oliver Solberg förlorade
guldet i VM i rally.
Han körde av vägen
i slutet av tävlingen.

Då var det bara
några sekunder kvar
av tävlingen
på den italienska ön Sardinien.
Solberg var i ledningen.

– Jag hade två kurvor kvar.
Jag gjorde ett litet misstag.
Jag gjorde mitt bästa.

Det säger Oliver Solberg
till Rally-tv.

Britten Elfyn Evans
vann guldet i stället.
Han tycker synd
om Oliver Solberg.

Ingen svensk har
vunnit VM i rally
på över 40 år.

Nu vann Oliver Solberg
silver i VM.

8 SIDOR/TT

5 oktober 2026

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