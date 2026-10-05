Sport
Oliver Solberg från Sverige tävlar i rally. Foto: TGR Gazoo Racing/NTB/TT
Oliver Solberg kör sin bil i en tävlingen i rally. Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva/AP/TT
Han förlorade guldet
Oliver Solberg förlorade
guldet i VM i rally.
Han körde av vägen
i slutet av tävlingen.
Då var det bara
några sekunder kvar
av tävlingen
på den italienska ön Sardinien.
Solberg var i ledningen.
– Jag hade två kurvor kvar.
Jag gjorde ett litet misstag.
Jag gjorde mitt bästa.
Det säger Oliver Solberg
till Rally-tv.
Britten Elfyn Evans
vann guldet i stället.
Han tycker synd
om Oliver Solberg.
Ingen svensk har
vunnit VM i rally
på över 40 år.
Nu vann Oliver Solberg
silver i VM.
8 SIDOR/TT
5 oktober 2026