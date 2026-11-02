Sverige
Polis och person från ambulans.
Poliser och räddningstjänst jobbade efter olyckan. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT

Man dog under tävling i rally

En man dog under
en tävling i rally.
Det hände i lördags
nära Nässjö i Småland.

Mannen tittade på tävlingen
när en bil körde på honom.
Bilen var med i tävlingen.

Mannen blev svårt skadad.
Hans liv gick inte att rädda.
Mannen var ungefär 65 år.

Poliserna undersöker nu
hur olyckan kunde hända.
Ingen är misstänkt för brott.

– Vi ska prata med
personerna som satt i bilen.
Men just nu är de för
chockade för att kunna prata.

Det säger Angelica Israelsson Silfver.
Hon jobbar med poliserna.

I rally tävlar snabba bilar
på vanliga vägar.
Vägarna är stängda för
annan trafik under tävlingen.

8 SIDOR/TT

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9 kommentarer

  2. 2 november 2026 kl. 10:26
    Vladimir Zelenskyj skriver:

    Väldigt hemskt. Fattar inte att personer tycker att det är bra.

  7. 2 november 2026 kl. 20:49
    Trump us skriver:

    Sverige måste blir bättre när det gäller säkerhet.människor är inga leksaker.

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