Man dog under tävling i rally
En man dog under
en tävling i rally.
Det hände i lördags
nära Nässjö i Småland.
Mannen tittade på tävlingen
när en bil körde på honom.
Bilen var med i tävlingen.
Mannen blev svårt skadad.
Hans liv gick inte att rädda.
Mannen var ungefär 65 år.
Poliserna undersöker nu
hur olyckan kunde hända.
Ingen är misstänkt för brott.
– Vi ska prata med
personerna som satt i bilen.
Men just nu är de för
chockade för att kunna prata.
Det säger Angelica Israelsson Silfver.
Hon jobbar med poliserna.
I rally tävlar snabba bilar
på vanliga vägar.
Vägarna är stängda för
annan trafik under tävlingen.
8 SIDOR/TT
Vad hemskt att han dog i rallyt faktist,
ja
Väldigt hemskt. Fattar inte att personer tycker att det är bra.
NEJ JAG GRÅTER SÅ MYCKET FÖR HAN DOG
ok
verkligen dåligt och dyster 😢
um det var inte bra😮
Tråkigt att det blev så olyckligt . Men tror han stod på helt plats
Sverige måste blir bättre när det gäller säkerhet.människor är inga leksaker.