Man dog under tävling i rally

En man dog under

en tävling i rally.

Det hände i lördags

nära Nässjö i Småland.

Mannen tittade på tävlingen

när en bil körde på honom.

Bilen var med i tävlingen.

Mannen blev svårt skadad.

Hans liv gick inte att rädda.

Mannen var ungefär 65 år.

Poliserna undersöker nu

hur olyckan kunde hända.

Ingen är misstänkt för brott.

– Vi ska prata med

personerna som satt i bilen.

Men just nu är de för

chockade för att kunna prata.

Det säger Angelica Israelsson Silfver.

Hon jobbar med poliserna.

I rally tävlar snabba bilar

på vanliga vägar.

Vägarna är stängda för

annan trafik under tävlingen.

8 SIDOR/TT