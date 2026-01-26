Solberg vann i Monte Carlo

Oliver Solberg tävlar

med snabba bilar.

Han kör rally.

I söndags vann han

den stora tävlingen

i Monte Carlo i Monaco.

Det är 55 år sedan

en svensk lyckades vinna

i Monte Carlo.

Solberg vann tillsammans

med Elliot Edmondson

som läser kartan.

När segern var klar

hoppade de upp på

bilens tak och firade.

– Jag kan knappt

förstå vad som hänt.

Det är det svåraste

rallyt jag kört

i hela mitt liv.

Det säger Oliver Solberg.

Elfyn Evans från Storbritannien

blev tvåa i tävlingen.

Sébastien Ogier från

Frankrike blev trea.

Rallyt i Monte Carlo

var den första av

många tävlingar i VM i år.

Nästa tävling är

i Umeå i Sverige i februari.

8 SIDOR/TT