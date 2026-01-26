Sport
Oliver Solberg tävlar i rally. Bilden är gammal. Foto: Nikos Katikis/ZUMA PRESS/TT
Solberg vann i Monte Carlo
Oliver Solberg tävlar
med snabba bilar.
Han kör rally.
I söndags vann han
den stora tävlingen
i Monte Carlo i Monaco.
Det är 55 år sedan
en svensk lyckades vinna
i Monte Carlo.
Solberg vann tillsammans
med Elliot Edmondson
som läser kartan.
När segern var klar
hoppade de upp på
bilens tak och firade.
– Jag kan knappt
förstå vad som hänt.
Det är det svåraste
rallyt jag kört
i hela mitt liv.
Det säger Oliver Solberg.
Elfyn Evans från Storbritannien
blev tvåa i tävlingen.
Sébastien Ogier från
Frankrike blev trea.
Rallyt i Monte Carlo
var den första av
många tävlingar i VM i år.
Nästa tävling är
i Umeå i Sverige i februari.
Svenskar som vunnit i Monte Carlo
Bra tre svenskar har
vunnit rallyt i Monte Carlo tidigare.
Det är 55 år sedan det hände sist.
- Erik Carlsson vann åren 1962 och 1963.
- Björn Waldegård vann åren 1969 och 1970.
- Ove Andersson vann år 1971.
