Sport

Man i hjälm gör tummen upp.

Oliver Solberg tävlar i rally. Bilden är gammal. Foto: Nikos Katikis/ZUMA PRESS/TT

Solberg vann i Monte Carlo

Oliver Solberg tävlar
med snabba bilar.
Han kör rally.

I söndags vann han
den stora tävlingen
i Monte Carlo i Monaco.
Det är 55 år sedan
en svensk lyckades vinna
i Monte Carlo.

Solberg vann tillsammans
med Elliot Edmondson
som läser kartan.
När segern var klar
hoppade de upp på
bilens tak och firade.

– Jag kan knappt
förstå vad som hänt.
Det är det svåraste
rallyt jag kört
i hela mitt liv.

Det säger Oliver Solberg.

Elfyn Evans från Storbritannien
blev tvåa i tävlingen.
Sébastien Ogier från
Frankrike blev trea.

Rallyt i Monte Carlo
var den första av
många tävlingar i VM i år.
Nästa tävling är
i Umeå i Sverige i februari.

8 SIDOR/TT

Svenskar som vunnit i Monte Carlo

Bra tre svenskar har
vunnit rallyt i Monte Carlo tidigare.
Det är 55 år sedan det hände sist.

  • Erik Carlsson vann åren 1962 och 1963.
  • Björn Waldegård vann åren 1969 och 1970.
  • Ove Andersson vann år 1971.

26 januari 2026

