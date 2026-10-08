Sport
Lionel Messi tackar publiken i sin sista match för Argentina. Foto: Gustavo Garello/AP/TT
En stor tröja med nummer 10 täckte planen före matchen. Foto: Rodrigo Abd/AP/TT
Fans i publiken har masker med Messis ansikte. Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT
Många drönare med lampor skapar en stor tröja med Messis nummer i luften ovanför arenan. Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT
Messi fick tårar i ögonen när folk hyllade honom efter matchen. Foto: Gustavo Garello/AP/TT
Många sa hej då till Messi
Lionel Messi är
en av världens bästa
fotbollsspelare någonsin.
Han har spelat
i Argentinas lag
i över 20 år.
Men nu har han
spelat sin sista
match i landslaget.
Det hände när Argentina
mötte landet Benin i tisdags.
Det blev ett fint
slut för 39-årige Messi.
Matchen var i Argentinas
huvudstad Buenos Aires.
85 tusen människor var
där för att säga hej då.
17-årige Valentino är
en av många som
kommer sakna Messi.
– Det känns som slutet
på en viktig tid när
han inte kommer att spela
för landslaget igen, säger han.
Före matchen smällde fyrverkerier.
En mycket stor tröja
täckte nästan hela planen.
Det stod nummer 10 på tröjan.
Det är Messis nummer.
Efter precis tio minuter
stoppades matchen
en stund för att fira Messi.
Hela publiken och alla spelare
ställde sig upp
och klappade händer.
Före matchen hade Messi
gjort 125 mål i landslaget.
Den här kvällen blev det ett till.
Argentina vann med 3–0.
Efteråt fortsatte folk
att fira Messi.
Han fick tårar i ögonen.
Messi brukar inte prata så mycket.
Men nu höll han ett tal.
– Jag pratar mer än någonsin.
Jag vill inte gå härifrån.
Jag tackar Gud för att
jag är argentinare.
Tack så mycket.
Jag älskar er alla, sa han.
Nu slutar Messi i landslaget.
Men han ska fortsätta
med fotboll ett tag till.
Han spelar i laget
Inter Miami i USA.
8 SIDOR/TT
- Han är 39 år.
- Han är 169 centimeter lång.
- Han är gift med Antonela.
De har tre pojkar tillsammans.
- Messi har fått priset
för världens bästa fotbollsspelare åtta gånger.
- Han har vunnit guld och silver i VM.
- Han har tidigare spelat
i lagen Barcelona och Paris Saint-Germain.
Nu spelar han i Inter Miami i USA.
8 oktober 2026
Varför lämnade han fotbollen?
Vi älskar dig messi😍
We love you Ankara Messi😍😍
Ha det bra messi du har varit den största goaten 😭🥹
😀😃🙂😊
Kommer sakna Messi!!
kommer sakna messi
Han är bra
min mamma heter mamma mutti
hon gillar messi