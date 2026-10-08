Många sa hej då till Messi

Lionel Messi är

en av världens bästa

fotbollsspelare någonsin.

Han har spelat

i Argentinas lag

i över 20 år.

Men nu har han

spelat sin sista

match i landslaget.

Det hände när Argentina

mötte landet Benin i tisdags.

Det blev ett fint

slut för 39-årige Messi.

Matchen var i Argentinas

huvudstad Buenos Aires.

85 tusen människor var

där för att säga hej då.

17-årige Valentino är

en av många som

kommer sakna Messi.

– Det känns som slutet

på en viktig tid när

han inte kommer att spela

för landslaget igen, säger han.

Före matchen smällde fyrverkerier.

En mycket stor tröja

täckte nästan hela planen.

Det stod nummer 10 på tröjan.

Det är Messis nummer.

Efter precis tio minuter

stoppades matchen

en stund för att fira Messi.

Hela publiken och alla spelare

ställde sig upp

och klappade händer.

Före matchen hade Messi

gjort 125 mål i landslaget.

Den här kvällen blev det ett till.

Argentina vann med 3–0.

Efteråt fortsatte folk

att fira Messi.

Han fick tårar i ögonen.

Messi brukar inte prata så mycket.

Men nu höll han ett tal.

– Jag pratar mer än någonsin.

Jag vill inte gå härifrån.

Jag tackar Gud för att

jag är argentinare.

Tack så mycket.

Jag älskar er alla, sa han.

Nu slutar Messi i landslaget.

Men han ska fortsätta

med fotboll ett tag till.

Han spelar i laget

Inter Miami i USA.

8 SIDOR/TT